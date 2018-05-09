Путин пригласил с собой ветерана, которого оттолкнула охрана

Президент России Владимир Путин заметил, как во время парада Победы на Красной площади в Москве один из сотрудников ФСО оттолкнул шедшего к нему ветерана, сообщает LIFE.
Президент прервал свое шествие и сам подошел к ветерану. После непродолжительного разговора он пригласил ветерана пройти вместе с ним в Александровский сад на возложение цветов на Могилу Неизвестного Солдата.
Комментарии
Какое благородство,это ж надо такой героический поступок.
герой
А сколько ветеранов всего оттолкнула сегодня охранка? Путин же всех лично не защитит.
Истинное лицо всей путинской власти.
Как уже кто-то писал в Амик, самому молодому ветерану ВОВ, если он не сын полка, 91 год. Много вы видели бодро шагающих 91-летних, я нет, все они с бадиками.
9.05.2018 18:36
Гость
Нигде не написано, что это ветеран ВОВ, может это ветеран НКВД.
9.05.2018 18:02
- гость -
А сколько ветеранов всего оттолкнула сегодня охранка? Путин же всех лично не защитит.
Не оттолкнула, а отстранила - на то и охрана и действовала она согласно служебному предписанию.
ну охрана прям "оттолкнула". наверное его остановили просто.
и ветеран бы еще со всеми своими орденами и медалями догадался куда-нибудь на охраняемый пост пройти
А не спектакль ли очередной это?
видео посмотрел. после такого гос-во просто обязано подарить 3 квартиры внукам
У меня дед в 28 лет пошел на войну,ушел 23 июня и вернулся в сентябре 45 -го,фильмы про войну терпеть не мог.А сейчас столько ветеранов и все рассказывают какие они,герои они,что в 13 лет пошли воевать.Сейчас остались крысы тыловые и НКВДэшники да те кто в последний год воевал.