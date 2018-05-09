Путин пригласил с собой ветерана, которого оттолкнула охрана

Президент России Владимир Путин заметил, как во время парада Победы на Красной площади в Москве один из сотрудников ФСО оттолкнул шедшего к нему ветерана, сообщает LIFE.

Президент прервал свое шествие и сам подошел к ветерану. После непродолжительного разговора он пригласил ветерана пройти вместе с ним в Александровский сад на возложение цветов на Могилу Неизвестного Солдата.