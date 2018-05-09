Фото: regiontrade.ru

Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" остается закрытым — 9 мая на официальной странице комплекса в Instagram была обновлена информация о том, что торговый центр не работает.

"ТРЦ "Арена" временно не будет работать по техническим причинам. Информацию по открытию сообщим в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал Amic.ru, ранее барнаульцев предупреждали, что ТРЦ не будет работать 5, 6 и 7 мая. Затем в "Арене" сообщили, что не будут работать и 8 мая.

Напомним, закрытие торгово-развлекательного центра связано с тем, что комплекс не прошел проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение норм пожарной безопасности. О выявленных здесь нарушениях сообщалось еще в конце марта.

Также портал Amic.ru информировал о том, что закрытие "Арены", вероятно, продлится минимум до 28 мая.

Как уточняли в Индустриальном районном суде Барнаула, нынешнее закрытие ТРЦ является обеспечительной мерой по иску прокуратуры о запрете эксплуатации помещений "Арены" до рассмотрения дела по существу. Судебное заседание назначено как раз на 28 мая.

Проверки торговых центров были инициированы после трагического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.