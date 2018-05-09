Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил радиостанции "Говорит Москва", что инцидент с ветераном на Красной площади 9 мая произошел по случайности.

"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь", — подчеркнул Песков.

Во время празднования Дня Победы на Красной площади сотрудники охраны президента оттолкнули ветерана, который хотел подойти к президенту.

Путин, заметив это, сам подошел к ветерану и пожал ему руку. После он пригласил его вместе возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.