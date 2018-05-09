Глава Роскомнадзора заявил, что продолжает пользоваться Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров во время беседы с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко сообщил, что продолжает пользоваться мессенджером Telegram.

Встреча Доренко и Жарова произошла на параде Победы на Красной площади.

Отмечается, что в ответ на вопрос Доренко "могу ли я написать вам сообщение в Telegram" Жаров ответил: "Запросто".

Ранее создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поздравил всех с Днем Победы и заявил, что продолжит бороться за судьбу мессенджера в России.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля постановил запретить доступ к Telegram в России, после чего Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера на территории страны.