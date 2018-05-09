Прямая трансляция салюта в Барнауле в честь Дня Победы

День Победы в Барнауле завершается традиционным праздничным фейерверком, который в 22-30 прогремит одновременно на пяти площадках города. Если по какой-то причине вы не смогли попасть на праздник и своими глазами увидеть это яркое чудо, смотрите нашу трансляцию с главной площади города — площади Сахарова.

Как передает с места события корреспондент ИА "Амител" , на площади Сахарова собрались тысячи людей."Тут не протолкнуться. Народ везде: на площади, на газонах, даже сидят на траве, хотя довольно прохладно, есть и иностранные граждане", — сообщает корреспондент.

А вот таким был салют в честь Дня Победы в 2017-м году: