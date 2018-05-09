Путин возглавил шествие "Бессмертного полка" в Москве

Президент России Владимир Путин возглавил шествие в рамках акции "Бессмертный полк", посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в четвертый раз приняв участие в акции, сообщает RT.

Путин несет в руках фотографию своего отца — Владимира Спиридоновича Путина, — ветерана Великой Отечественной войны. Он был тяжело ранен в ноябре 1941 года, защищая Невский пятачок под Ленинградом. В 2015 году накануне Дня Победы в колонке журнала "Русский пионер", президент рассказал о воспоминаниях воевавшего отца и матери, как чудом они остались живы.

Рядом с Путиным на шествии идет советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Также в шествии участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году пройдет уже в седьмой раз. В 2017 году акция собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.