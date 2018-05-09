Где посмотреть салют на 9 мая 2018 года в Барнауле

Фейерверк в честь Дня Победы в Барнауле 9 мая 2018 года прогремит одновременно на пяти площадках. Рассказываем, где и во сколько его можно посмотреть.

По традиции главный городской салют в столице Алтайского края пройдет на площади Сахарова.

Но совсем не обязательно приезжать на эту площадь из отдаленных районов Барнаула. Фейерверки также запустят:

в Индустриальном районе: в парке развлечений и отдыха "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 10а);

в Октябрьском районе: площадь рядом с парком "Солнечный ветер" (пр. Ленина, 152);

В Ленинском районе: площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 212);

В Центральном районе: площадь перед ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21).

Начало всех фейерверков в 22:30.