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Дума народного гнева, книги и барнаульское духовенство: 10 мая в истории

, ИА "Амител"
 
ежедневник
10 мая в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

10 мая является очень знаменательной датой в истории Барнаула – в этот день 268 лет назад, в 1750 году, митрополит Тобольский и Сибирский учредил Барнаульское духовное заказное правление. Позднее этот духовный институт стал именоваться Барнаульским духовным правлением.

112 лет назад, 10 мая 1906 года, состоялось открытие первой Государственной Думы России. Она проработала всего 72 дня, проведя лишь одну сессию. В Думу входили представители разных политических партий, а самой многочисленной фракцией были кадеты – 179 депутатов. За два с немногим месяца своей работы первая Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства и в итоге была распущена царем, войдя в историю как "Дума народного гнева";

10 мая 1917 года в России была основана книжная палата. Это было первое в мире государственное учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати. Основными функциями учреждения являлись: регистрация всей текущей печати, а также типографий, литографий и иных подобных заведений. Кроме того, книжная палата занималась образованием книжного фонда для снабжения государственных учреждений и книгохранилищ всеми выходящими в России печатными произведениями.

Кстати, день, связанный с книгами, отмечают сегодня и в Германии. Праздник так и называется – День книги. Дата эта выбрана совсем не случайно — она напоминает миллионам людей во всем мире об истинном лице фашизма. Именно 10 мая 1933 года в Берлине и некоторых других немецких городах произошла варварская акция сожжения национал-социалистами книг, неугодных гитлеровскому режиму.

10 мая западные христиане отмечают Вознесение господне. У православных в этом году данный праздник выпадает на 17 мая. Это переходящий праздник в память вознесения Иисуса Христа на небеса, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании.

10 же мая в ряде западных стран отмечают День отца. Считается, что свою историю данный праздник ведет с 18 века, когда в честь праздника Вознесения Господня в стране проводились различные шествия и ритуальные действия, в том числе посвящения юношей в мужчины и чествование "лучших" мужчин.

А еще сегодня 80-летие отмечает французская актриса кино, театра и телевидения, певица Марина Влади, вторым мужем которой был Владимир Высоцкий.

К слову, о Высоцком – ровно 40 лет назад, 10 мая 1978 года, стартовали съемки культового многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя", главную роль в котором как раз и сыграл Владимир Семенович.

А еще в этот день родились всероссийский известный "знаток" Александр Друзь (10 мая 1955 года) и советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев (10 мая 1956 года).

 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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