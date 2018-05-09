Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске заявил, что его страна продолжит братскую политику в отношении России, сообщает агентство БЕЛТА.

"Наша политика в отношении России не изменится. Вы её знаете, принципы этой политики, идейные, моральные, духовные: это наши родные братья, мы не собираемся ссориться с ними", — подчеркнул Лукашенко

Он отметил, что Минск готов углублять сотрудничество: "Мы за кооперацию в экономике, единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий — молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища".

Ранее сообщалось, что Лукашенко вскоре намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.