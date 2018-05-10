Желающих заниматься мусором в Заринске и пригороде не нашлось

Заринская зона, куда входит сам город и четыре района, пока останется без регоператора по обращению с коммунальными отходами — компании, которая будет централизованно заниматься сбором, вывозом и утилизацией мусора. Конкурс по определению регоператора не состоялся.

Конкурс признан несостоявшимся "в связи с отсутствием допущенных участников" — так указано на сайте torgi.gov.ru. Конкурс будет проведен снова, потому что по федеральному закону региональные операторы должны работать на всей территории страны и, соответственно, Алтайского края с 1 января 2019 года. Выбрать компанию, которая будет заниматься сбором, транспортировкой, сортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов, можно только на торгах.

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В Алтайском крае определено семь зон: Барнаульская, Заринская, Бийская, Каменская, Славгородская, Рубцовская и Алейская. По каждой проводится отдельный конкурс. По Барнаульской зоне на конкурс поступило три заявки, но одну компанию сняли с конкурса за неверные документы. В итоге победителем стало АО "ЭКО-Комплекс" (является оператором единственного барнаульского полигона). В Бийске было две заявки, но одну также сняли. В Рубцовске только одна компания заявилась на конкурс. По остальным зонам итоги подведут чуть позже.

Заринская зона включает четыре района (Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский) и город Заринск. Здесь планируется организовать мусороперегрузочные станции в Кытманово и Залесово, мусоросортировку и захоронение – в Заринске. Отметим, что все работы регоператору не обязательно делать самому, разрешается организовывать субподряд.