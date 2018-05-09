33-летний житель села Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области забил до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны из-за пиджака с наградами фронтовика, сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ.

Накануне 9 мая мужчина пришел к ветерану. Он решил присвоить себе имущество ветерана, но тот решил его защитить. На шум, который раздавался из дома фронтовика, пришел сосед, который попытался задержать злоумышленника.

"Старик прошел войну. Прошел через настоящий ад. И был убит за несколько сотен гривен, которые нелюдь планировал выручить за украденное", — сказал украинский юрист Михаил Шнайдер.

Мужчина задержан правоохранительными органами Украины, ему грозит пожизненное заключение.