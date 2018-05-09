Салют в Барнауле в честь Дня Победы: первые фото

Несколько минут назад в Барнауле отгремели залпы фейерверков в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салют в столице края состоялся почти одновременно на пяти площадках. Небо раскрасили многочисленные цветы и звезды. А жители и гости города восторженно приветствовали каждый залп. Фотокорреспондент ИА "Амител" поделился первыми фотографиями с фейерверка, который прошел на площади Сахарова. Предлагаем вам посмотреть эти фото. Полный фоторепортаж выйдет утром в четверг, 10 мая.

Также смотрите трансляцию о том, как прошел День Победы в Барнауле.

И фоторепортаж с парада в столице края: