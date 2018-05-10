Стало известно имя ветерана, которого оттеснила охрана Путина

Ветеран, которого оттеснила охрана президента России Владимира Путина на Красной площади во время празднования Дня Победы, участвует в параде каждый год, сообщает РИА Новости.

Мужчину зовут Дмитрий Петрович Сыркашев, он имеет звание генерал-майора, является кавалером Ордена Красной Звезды. Участвовал в сражениях на Западном и 3-м Белорусском фронтах, штурме Кенигсберга, освобождении Смоленска. Дважды был ранен.

Сыркашев рассказал, что во время парада он находился за спиной президента: "Он выступал с трибуны. А потом пошли к Могиле Неизвестного Солдата. Я ушел немного вперед".

После ветеран хотел подойти к Путину и пожать ему руку, но охрана президента преградила дорогу. Впрочем, сам Путин заметил инцидент и не позволил своим охранникам оттеснить мужчину, пригласив ветерана присоединиться к нему на церемонии возложения венков на Могилу Неизвестного Солдата.