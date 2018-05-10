Костюм Железного человека украли в США

Полиция США расследует кражу реквизита, использовавшегося в фильме "Железный человек", который пропал со склада, сообщает RT со ссылкой на CBS.

Уточняется, что стоимость украденного костюма Железного человека составляет $320 тысяч. Именно в нем актер Роберт Дауни-младший снимался в роли миллиардера-изобретателя Тони Старка в самом первом фильме про героя комиксов.

По имеющимся данным, последний раз реквизит видели на специальном складе в феврале этого года.

Предполагается, что кража могла быть совершена в апреле, но известно о ней стало лишь недавно.