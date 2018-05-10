Депутаты Госдумы предложили внести поправки в КоАП, согласно которым вовлечение подростков в несанкционированные митинги будет грозить организаторам штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток, пишут "Известия".

Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая. Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников несанкционированных митингов растет и принимают они участие в таких мероприятиях не по собственной воле, а по указке "популистов от политики", использующих детей в своих целях.

Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко считает, что проблема заключается "не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм", а "по-настоящему свободное общество может быть только правовым".

"Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать", — подчеркнул Ревенко.

По его словам, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223.

Зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный отметил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере несовершеннолетнего, поскольку данный факт может не позволить устроиться на хорошую работу.