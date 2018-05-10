Депутаты Госдумы предложили внести поправки в КоАП, согласно которым вовлечение подростков в несанкционированные митинги будет грозить организаторам штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток, пишут "Известия".
Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая. Авторы законопроекта отметили, что число несовершеннолетних участников несанкционированных митингов растет и принимают они участие в таких мероприятиях не по собственной воле, а по указке "популистов от политики", использующих детей в своих целях.
Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко считает, что проблема заключается "не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм", а "по-настоящему свободное общество может быть только правовым".
"Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать", — подчеркнул Ревенко.
По его словам, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223.
Зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный отметил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере несовершеннолетнего, поскольку данный факт может не позволить устроиться на хорошую работу.
Комментарии
"Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать"
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А этот Ревенко не рассказал как добиваться изменения законов нарушающих конституцию?
почему только подростков? А взрослых, под угрозой увольнения и штрафов,значит, можно? Да, вообще-то и без этой инициативы, в УК есть статьи Принуждения к труду, принуждения к действию. ЗАЙМИТЕСЬ ЧЕМ-НИБУДЬ ПОЛЕЗНЫМ, УПЫРИ! Только воду в решете носите, дармоеды!
Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко считает, что проблема заключается "не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм", а "по-настоящему свободное общество может быть только правовым".
а как-же это:
"Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны."(c)
ЗАЙМИТЕСЬ БЕДНОСТЬЮ.ВСЕ БЕДЫ ОТ НИЩЕТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ.
"Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны."
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Это речь Навального на митинге 5 мая?
А что ещё могут депутаты кроме как языком молотить за полмиллиона рублей да законы против народа принимать, что уже преступление, но ответят ли они за это?
Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, что такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны», — пояснил Путин.
Да пусть хоть за запрещаются рано или поздно придет конец такой власти это показывает наша история, общество уже готовиться морально к перестроению, останется только искра от которой все воспламениться.
10.05.2018 09:34
Барнаулец
загореться может, весь вопрос что за люди этот процесс оседлают и чьи интересы они будут продвигать. Вы правда верите что народные?
вопрос что за люди этот процесс оседлают и чьи интересы они будут продвигать
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В нашей ситуации это уже не так важно. Первым делом надо обеспечить просто сменяемость власти.
Давно пора разобраться с разными деятелями засирающими голову подросткам.
Чаще всего нарушают это власти, вытаскивая молодёжь на сборища в поддержку "курса"
10.05.2018 09:34
Барнаулец
Кровь из глаз идет во время чтения вашего неграмотного поста.
Предложение едросов, конечно же, поражает своим примитивизмом.
То есть подростков на незаконные митинги привлекать нельзя, а совершеннолетних можно?
А может запретить пожарным на митинги выходить? Или запретить любителям Толкиена митинговать? Или тем, кто блондинка?
Есть вполне понятный Закон: есть разрешенные общественные мероприятия, и есть неразрешенные - то есть запрещенные.
Зачем городить огород? Вы не можете обеспечить исполнение Закона? Тогда может сменить тех, кто у власти, и привести во власть тех, кто сможит обеспечить исполнение уже имеющегося Закона?
Господам Ревенко и Выборнову - позор. Остолопы - это самое легкое прозвище для них.
Для меня остается секретом - кто голосует за "Едим Россию" на думских выборах?
В общем-то читайте Незнайку на луне, Носов ещё тогда всё хорошо описал.
Сорри за описку)
Конечно же "сможЕт", а не "сможИт".
Буржуи всегда будут придумывать законы, выгодные им.
А 80% управляемого большинства с помощью политтехнологий и манипуляций сознанием всегда будут выбирать этих буржуев или их представителей во власть.
Какие буржуи?
Вот вам пример борьбы с митингами при СССР: 15-18 марта 1987 года в Ленинграде произошли несанкционированные демонстрации против сноса гостиницы «Англетер» в г. Ленинград на Исаакиевской площади. Численность протестующих достигла 22.000 чел. В город введены внутренние войска и отряд по борьбе с беспорядками (будущий ОМОН) МВД, которые жестоко, с применением спецсредств разогнали митинг, сразу после чего здание гостиницы было взорвано. Кстати, санкционировала снос начальник отдела культуры горисполкома Ленинграда некая Валя Матвиенко.
А что плохого в том что молодые люди ходят на митинги, 15 лет это уже не ребенок, а вполне уже личность. Если митинг незаконный, как выше сказал Грантштейн уже есть много запрещающих законов, зачем плодить новые запреты.
Да господа правители, пока вы там самозабвенно грабили страну, выросло новое поколение, а вы про него забыли, просто вам некогда было, вот и остается только запрещать.
Вот вам пример борьбы с митингами при СССР: 15-18 марта 1987 года
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И сколько после этого оставалось жить СССР?
10.05.2018 10:48
- гость -
Мой пример просто проиллюстрировал, что не мифические буржуи придумывают удобные для них правила, а любая власть вообще, в принципе.
Да и нет у нас буржуев в правительстве, были бы там буржуи, мы бы жили в богатой стране, Главная задача Буржуа построить средства производства и заработать на этом деньги, а не урвать на продаже и вывезти за рубеж
Едреныши будут ходить на митинги оппозиции, а организаторов будут на бабки выставлять
Главная задача Буржуа построить средства производства и заработать на этом деньги
ну-ну
главная задача буржуя преумножить свой капитал, а сейчас это возможно простой переоценкой акций на бирже
один ДЭбил настрочил, столько комментариев, иди убейся революционер бездарный. Мало вас подобных казаки по пинали, нужно вас на Донбасс отправить прям на передовую.
10.05.2018 09:57
- гость -
В нашей ситуации это уже не так важно. Первым делом надо обеспечить просто сменяемость власти.
Очень важно. Расхлебывать кашу потом народу. А Либеральное дерьмо народ еще в 90-е хлебнул и концы отдал. Так что пока мозгов нет, не лезь в политику.