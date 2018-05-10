Лукашенко запретил ветеранам умирать раньше него

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во вторник, 9 мая, дал наказ ветеранам не умирать раньше него, сообщает Sputnik Беларусь.

После официальной церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске Лукашенко пообщался с ветеранами, поблагодарив их за победу и подчеркнув их вклад в сохранение спокойствия в стране.

"Когда будем ценить это спокойствие — оно у нас будет. Как только забудем — потеряем спокойствие. А потеря спокойствия... вы знаете, чем заканчивается", — сказал он.

Также он пожелал ветеранам долгой жизни и здоровья. "Раньше меня не умирать, запомните", — призвал Лукашенко ветеранов.