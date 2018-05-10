Жарить шашлыки запретят на время чемпионата мира по футболу

В России в период проведения чемпионата мира по футболу будет введен особый противопожарный режим, пишут "Известия".
Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом. Соответствующий документ подписан министром чрезвычайных ситуаций Владимиром Пучковым.
Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а также на пикники и жарку шашлыков. Конкретные меры определяют муниципальные власти.
Как поясняется, нельзя будет использовать приспособления "для приготовления блюд на углях" как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.
В документе отмечается, что при усложнении лесопожарной обстановки гражданам может быть запрещено посещение лесов.
В условиях режима также действуют повышенные штрафы за нарушения.
Комментарии
Странно. Раньше шашлык на празднике нормой жизни был. Видно ситуация в Армении заставило наше правительство пересмотреть своё отношение к шашлыку.
интересно - кто и каким образом запретит мне на СОБСТВЕННОМ, ЛИЧНОМ участке пожарить шашлык???
10.05.2018 09:47
an2
главное сливовое варенье в это время не делай
а вообще я так полагаю запрет в основном коснется шашлыков на стадионах.
Надо тогда запретить продажу мангалов, шампуров, и мяса для шашлыка, которые везде продаются в магазинах по всей России.....
кто и каким образом запретит мне
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Например, к вам могут ворваться казаки и начать хлестать нагайками.
хорошо. я потерплю. буду в это время делать мангал из газового баллона
Дбл ,
Хотя в лесах наверное и правильно, учитывая что к шашлыкам обычно идет водочка и со всеми вытекающими...
На время чемпионата надо запретить и газовые баллоны, от них еще больше проблем, чем от шашлыков.
10.05.2018 10:05
- гость -
проблемы от идиотов не соблюдающих ТБ
маразм крепчает... хотя, после назначения премьер-министром Медведева нас уже сложно чем-либо удивить...
10.05.2018 10:10
А Мутко на посту главного строителя?
Для тех, кто в танке:
1.В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, будет введен особый противопожарный режим.
В Барнауле будет ЧМ? Нет. Поэтому вас эта информация не касается.
2. Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти.
Т.е. не шашлык запретят, а запретят разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву.
3. А для жарения шашлыка по регламенту МЧС тоже есть определенные правила: мангал должен быть установлен не ближе 5 м от сооружений, зону отдыха нужно очистить от мусора и сухой травы, и после готовки маяса, угли необходимо затушить.
Как вы считаете - это неправильные правила?
0.05.2018 10:17
Грантштейн
"А для жарения шашлыка по регламенту МЧС тоже есть определенные правила: мангал должен быть установлен не ближе 5 м от сооружений, зону отдыха нужно очистить от мусора и сухой травы, и после готовки маяса, угли необходимо затушить.
Как вы считаете - это неправильные правила?"
если есть голова на плечах- ты сам это сделаешь, без всяких правил.
а у кого головы нет- им на эти правила навалить
а на счёт нас не касается- я спросил на основании чего нельзя будет пожарить шашлык на МОЕЙ ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ- МОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ????