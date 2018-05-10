Фото: vsluh.ru

Власти Барнаула предупреждают участников дорожного движения об отключении сразу нескольких светофорных объектов в четверг, 10 мая.

Связано это с проведением плановых ремонтных работ на электросетях ООО "Барнаульская сетевая компания". Речь идет о светофорах, расположенных в следующих местах:

Павловский тракт, 249в, в районе остановки общественного транспорта "Магистральная" (с 13:30 до 16:00);

пересечение Павловского тракта с улицей Шумакова (с 13:30 до 16:00);

пересечение Павловского тракта с улицей Георгиева (с 13:30 до 16:00);

пересечение улицы Георгиева с улицей 50 лет СССР (с 13:30 до 16:00).

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.