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"Бессмертный полк" в Новосибирске собрал 250 тысяч человек

, ИА "Амител"
Это меньше, чем в прошлом году, когда в колонне прошли 270 тысяч жителей Новосибирска

В шествии "Бессмертного полка" в Новосибирске приняли участие около 250 тысяч человек, сообщается на сайте областного правительства.

"По данным, предоставленным организаторами акции, в этом году в шествии "Бессмертного полка" в Новосибирске приняли участие 250 тысяч человек: колонна полка растянулась на много километров", — говорится в сообщении.

Среди участников шествия было много родителей с детьми, пенсионеров и молодежи. Многие участники были одеты в военную форму тех времен.

Также отмечается, что только волонтеров, обеспечивавших безопасность и порядок шествия, было около пяти тысяч человек.

Впрочем, по словам координатора шествия Анастасии Панфиловой, в этом году "Бессмертный полк" собрал меньше участников, чем в прошлом году — тогда в колонне прошли 270 тысяч жителей Новосибирска.

На конечной точке шествия новосибирцев ждал статичный парад военной техники, выставленной на Красном проспекте. Также подогнали полевые кухни, где всех желающих угощали гречневой кашей. Там же всех участников ждал праздничный концерт.

Напомним, в Барнауле в акции "Бессмертный полк" приняло участие более 40 тысяч человек.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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