Фото: nakhodka.me

Торжественное открытие мотосезона состоится в барнаульском Парке спорта имени Смертина в субботу, 12 мая.

Ожидается, что 300 мотоциклов выстроятся в ряд на стадионе Парка спорта. А до того, как прибыть сюда, байкеры проедут красочной колонной по всему Барнаулу.

Они проследуют от гипермаркета Leroy Merlin через новый мост по проспекту Ленина, площади Октября, через проспект Строителей, Павловский тракт, а затем по улицам Попова и Энтузиастов. Также на празднике будут выступать музыкальные коллективы, гостей парка ждут конкурсы и спортивные состязания.