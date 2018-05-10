Фото: nakhodka.me
Торжественное открытие мотосезона состоится в барнаульском Парке спорта имени Смертина в субботу, 12 мая.
Ожидается, что 300 мотоциклов выстроятся в ряд на стадионе Парка спорта. А до того, как прибыть сюда, байкеры проедут красочной колонной по всему Барнаулу.
Они проследуют от гипермаркета Leroy Merlin через новый мост по проспекту Ленина, площади Октября, через проспект Строителей, Павловский тракт, а затем по улицам Попова и Энтузиастов. Также на празднике будут выступать музыкальные коллективы, гостей парка ждут конкурсы и спортивные состязания.
Комментарии
байкеров там будет человек 50 максимум. а остальные будут хрустики на ревущих пердаках
Байкер - это в моем представлении степенный человек на БМВ ГС1200, Ямаха Супертенер, КТМ Эдвенчер, Дукатти Мультистрада. Он ездит на большие расстояния, у него много тюнинга, подогнанного под свои собственные вкусы, он обвешан кофрами и наклейками других стран)
А то, что будет пердеть в Барнауле на открытии сезона - это жалкая пародия.
10.05.2018 09:52
- гость -
вот, пока такое отношение к окружающим будет, у нас в стране и будет бардак. Сам-то кто, любезный? пешик? хрустик? водятел? яжемать? амнепо? планктон? чинуша?
10.05.2018 10:07
Грантштейн
и вы приходите.
10.05.2018 10:10
- гость -
хрустик, пока я наблюдаю только ваше хрустячье "отношение". езда с превышением и болтанием между полос как говно в проруби, езда без ГРЗ, езда по ночному городу с ревом бешеной коровы. так что пока не начнете уважать окружающих, так и будете в глазах основной массы населения хрустиками. быстрыми и очень часто мертвыми.
По пр. Ленина запрещено на мото ездить! согласовали?
10.05.2018 10:10
- гость
А зачем? Чего/кого я там не видел?
Я вот в прошлом году встретил (совершенно случайно) трех поляков на Гусях, они из Поляндии на Байкал пёрли. Вот нормальный пример байкеров. Пообщались с ними.
А пердящие по Сахарова и Красноармейскому в районе Первомайки малолетние на типа "спортах" Сузуках/Хондах мне не интересны и антипатичны.
Глубочайшее убеждение - мощный мотоцикл - не средство передвижения, а предмет понтов и получения адреналина его обладателем. Посему считаю что пора запретить их использование на дорогах общего пользования. Пусть бьются и бьют друг друга на мототреках. Не нужно нервировать участников дорожного движения. А уж тем более повожать их какими-то мотопробегами с блокированием движения в центре города...
Надо проводить перепись на открытии сезона "байкеров" и на закрытии.
А на следующий год эту статистику показывать новым "байкерам".
10.05.2018 10:22
Грантштейн
спортивные мотоциклы как раз не пердят - они визжат. пердят эт как раз те на которых степенно и неспеша ездят - вот харлеи например. а гонять на дальняк зашибись на чёмнибуть типа хонда голдвинг
10.05.2018 11:01
месный
Ваше мнение исключительно "ценное" для меня)
Тем более, что ваш максимум - это картинка в интернете по теме honda gold wing.
10.05.2018 11:08
Грантштейн
не ваше дело решать за мой максимум.
так для справки, у меня категория "А" с 1988 года, а вы наверно дальше лисапеда так и не ушли и то насчёт его сомнения.
10.05.2018 11:21
месный
Да-да, я отчетливо помню про ваши три МотоГран-При и два взятых приза гонок Париж-Дакар.
Причем сделано это было на Иж-Планета без переднего колеса.
Как же, вы же известный "гонщик".