Лесная холдинговая компания "Алтайлес" приглашает всех желающих принять участие во всероссийской памятной акции "Лес Победы", посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Акция пройдет 11 мая 2018 года. Начало в 11 часов в районе села Бобровка Первомайского района (не доезжая до села 5 км).

Стоит отметить, что на участке, где будет проходить посадка, уже растет "победный" лес. В этом году с помощью лесоводов и неравнодушных жителей планируется на площади 0,6 га посадить более 500 молодых сосен в память о подвиге советских воинов.

Для участников акции разработана программа. После официального открытия на заранее подготовленной лесокультурной площади будет проведен инструктаж, где наглядно покажут и расскажут, как правильно высаживать пятилетние саженцы сосны. Заключительной частью мероприятия будет горячий обед на полевой кухне. Планируется, что мероприятие займет два часа.

Приглашаются все желающие жители края, а также организованные коллективы. Необходимо предварительно предупредить об участии, сообщив название организации и количество человек по телефону 8-905-983-00-99.

Добраться до места посадки из Барнаула можно на автобусе № 258 с конечной остановки "Спартак 2" или остановки "Спартак" на Демидовской площади (напротив магазина "Мария-Ра" на Красноармейском проспекте). В сторону Бобровки автобус отправляется через каждые полчаса, выйти необходимо, не доезжая 5 км до села (ориентироваться на баннер "Лес Победы"). Форма одежды — удобная для работы в полевых условиях, необходимо иметь перчатки.