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Главный алтайский справедливоросс объяснил позицию по кандидатуре Медведева

, ИА "Амител"
Александр Терентьев рассказал, почему фракция "СР" в Госдуме не поддержала назначение Медведева на пост премьера правительства

Фото: пресс-служба реготделения партии Справедливая Россия

Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Терентьев объяснил, почему фракция "СР" в ГД проголосовала против переназначения Дмитрия Медведева премьер-министром.

Голосование за назначение Дмитрия Медведева по предложению президента Владимира Путина состоялось во вторник, 8 мая. "За" проголосовали 374 депутата, против – 56. Среди тех, кто против — депутаты фракции "Справедливая Россия".

"Наша главная претензия в том, что финансово-экономический блок не меняется. В новом составе правительства его будет курировать Антон Силуанов. И это значит, что экономический курс останется прежним — либеральным, что идет вразрез с предложениями "Справедливой России" по преодолению социального неравенства. Так, снимается с повестки дня тема введения прогрессивного налога. И, в свою очередь, ставится вопрос о повышении пенсионного возраста", — заявил Александр Терентьев.

Он добавил, что "Справедливая Россия" категорически против продолжения политики приоритетной поддержки крупных сырьевых компаний и банков при одновременном увеличении нагрузки на население.

"Мы также выступаем против финансирования по остаточному принципу социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры — это ведет к ее постепенному сворачиванию, замене бесплатных услуг платными. Мы требуем увеличить поддержку реальному сектору экономики, особенно сельскому хозяйству и переработке", — отметил депутат.

Александр Терентьев считает, что, судя по составу правительства, эти требования вновь не будут услышаны. Но справедливороссы уверены в своей правоте и намерены отстаивать свои идеи.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.05.2018 10:43
- гость -

Справедливороссы? Это они даже кандидатуру на пост президента выдвигать не стали, а поддержали путина?

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10.05.2018 10:59
Грантштейн

Хоть и считаю СР мертворожденным проектом Кремля, но респект им за неподдержку Медведева.

0  0
10.05.2018 11:16
- гость -

Медведев мелкий человек, предложить его мог только мутный человек.

0  0
10.05.2018 11:29
- гость -

Медведев мелкий человек, предложить его мог только мутный человек.

Зачем в этой воровской шайке новый человек? Его же опять надо будет всему учить, рассказывать: как да что. А здесь все уже налажено, можно не напрягаться

0  0
10.05.2018 11:57
- гость -

Когда в нашей стране будут делать что-то для народа - !!!Вопрос на повестку Правительства надо поставить!!!

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