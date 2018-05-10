Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения "Справедливой России" Александр Терентьев объяснил, почему фракция "СР" в ГД проголосовала против переназначения Дмитрия Медведева премьер-министром.

Голосование за назначение Дмитрия Медведева по предложению президента Владимира Путина состоялось во вторник, 8 мая. "За" проголосовали 374 депутата, против – 56. Среди тех, кто против — депутаты фракции "Справедливая Россия".

"Наша главная претензия в том, что финансово-экономический блок не меняется. В новом составе правительства его будет курировать Антон Силуанов. И это значит, что экономический курс останется прежним — либеральным, что идет вразрез с предложениями "Справедливой России" по преодолению социального неравенства. Так, снимается с повестки дня тема введения прогрессивного налога. И, в свою очередь, ставится вопрос о повышении пенсионного возраста", — заявил Александр Терентьев.

Он добавил, что "Справедливая Россия" категорически против продолжения политики приоритетной поддержки крупных сырьевых компаний и банков при одновременном увеличении нагрузки на население.

"Мы также выступаем против финансирования по остаточному принципу социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры — это ведет к ее постепенному сворачиванию, замене бесплатных услуг платными. Мы требуем увеличить поддержку реальному сектору экономики, особенно сельскому хозяйству и переработке", — отметил депутат.

Александр Терентьев считает, что, судя по составу правительства, эти требования вновь не будут услышаны. Но справедливороссы уверены в своей правоте и намерены отстаивать свои идеи.