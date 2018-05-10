Новосибирские водители "Газелей", отмечая годовщину Победы в Великой Отечественной войне, составили из своих автомобилей поздравление "С 9 мая!".

Действие происходило на площадке перед зданием городского аэропорта, сообщают местные СМИ. Для этого понадобилось около 50 автомобилей.

После акции водители устроили в честь праздника автопробег.

В организации акции участвовали две федерации: Газелистов Сибири и Газелистов Новосибирской области. Видео опубликовано на Youtube-канале "АвтоцентрГАЗ Сармат".