Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Более 300 деревьев снесут в Барнауле в рамках работ по благоустройству зеленых зон города. Однако взамен будет высажено в полтора раза больше деревьев.
Как сообщили в городской администрации, ссылаясь на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, краевое правительство предоставило региональной столице субсидии в размере 29,2 миллиона рублей на благоустройство 24 зеленых зон.
Речь идет о территориях на улицах Анатолия, Чкалова, Аванесова, Димитрова, Парфенова и других.
"Планируется снести более 300 деревьев, на которых имеются механические повреждения, признаки аварийности, отслойка коры, наличие дупел, нарушение целостности корневой системы, и деревья, утратившие свой декоративный вид. Взамен снесенным деревьям запланировано высадить более 450 деревьев и 2 900 кустарников", — уточняют в мэрии.
Также городские власти уточняют, что на этих участках планируется реконструировать более 9 900 квадратных метров газона, намечены санитарная обрезка 100 деревьев, вывоз 50 поваленных деревьев и другие работы.
Комментарии
и сколько лет ждать пока эти деревья вырастут?
Куда смотрит руководство края? Превратили уже город в дендрарий. Нормальным людям асфальта не хватает для катания на роликах, велосипедах. Сколько уже можно в городе разводить эти пристанища комаров, клещей, аллергенов.... Ни когда для людей ни чего не делается, можно сделать парковку, ТРЦ, дом.....
10.05.2018 10:45
месный
Надеюсь ты этого не дождешься
Желательно, чтобы на сайте администрации были все 450 фотогрфий вновь высаженных деревьев, а не просто отчет, что мол высадили.
Куда смотрит руководство края? Превратили уже город в дендрарий. Нормальным людям асфальта не хватает для катания на роликах, велосипедах. Сколько уже можно в городе разводить эти пристанища комаров, клещей, аллергенов.... Ни когда для людей ни чего не делается, можно сделать парковку, ТРЦ, дом.....
Надеюсь, что это просто сарказм, очень тонкий.
Когда в парке Изумрудном вместо сотен вырученные деревьев будут выражены другие и за счёт арендатора. Или там будут строить дома? Вопрос к администрациям и прокуратуре.
10.05.2018 10:59
Vanadiy2014
Вот например месный. Уже нашел плохое в этой новости. Он обвиняет власти, что они садят не 100-летнии деревья, а молодые. По мнению месного, руководство виновато в том, что деревья медленно растут, а путин так указ мог бы подписать, что бы процесс фотосинтеза в листьях проходить чаще, обильние, что бы кислород выделялся в достаточном для месного кол-ве, ведь он 2, и иногда и 3 раза теряет в день сознание, от кислородного голодания. Правда месному не известно слово фотосинтез, но он все равно требует)))
450 деревьев посадят в Барнауле вместо 300 вырубленных
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нынешнее поколение будет жить при коммунизме (с) СССР
Там, где Сибирская Долина, вдоль дороги посадили сосны в прошлом году, длина полосы огромная. Видимо, муниципальные власти порадели. Сосенки поливали, вместо засохших подсадили новые (погибло совсем мало - с десяток - два). Там будет просто здорово, когда сосны подрастут. Не все плохо в городе, есть много хорошего. Но улица Ядринцева - убитая!
10.05.2018 11:06
- гость -
Аплодирую)
Грантштейн, вы геноцидете эклеры?
10.05.2018 11:06
- гость -
Вы глупы. Путин слабак, чтоб подписать такой указ. Такое по силам только незаконно не доопущенному до выборов Навальному.
10.05.2018 10:55
- гость -
Вы про какой город пишите? Город Барнаул чисто для автомобилистов, для велосипедистов и роликов, город одних ТЦ и асфальта, плитки.
Все главные улицы облысели, вырублены деревья чисто для парковочных мест, либо вместо деревьев просто лужайки из травы.
Так что катайтесь на великах, роликах и дышите выхлопными газами.
Кстати на Нагорном парке нет практически деревьев, а клещи есть, клещи не на деревьях, а в траве.
Когда в парке Изумрудном вместо сотен вырученные деревьев будут выражены другие и за счёт арендатора. Или там будут строить дома? Вопрос к администрациям и прокуратуре.
10.05.2018 11:13
- гость -
Согласен с вами.
Фильм "Приключения Электроника" снят на основе реальных событий из
жизни Алексея Анатольевича Навального.
Комментарий о Навальном прибавляет в среднем 20 очков брони, 15 здоровья и 1, простите, очко кармы.
Навальный лично спёр кольцо всевластья у одного американского Горлума, и с тех пор
Саурон младший подчиняется его воле.
Когда Навальный с официальным визитом посещал Стену Плача в Иерусалиме, Бог его шёпотом попросил о каком-то одолжении.
Ну и в заключение необходимо отметить, что создание клонов Навального строжайше запрещено, так как специальными исследованиями выяснено, что нескольких сверхгероев такой мощности планета не вынесет. Кстати, именно поэтому Навальный не может решить демографическую проблему в Росии, хоть и очень хочет этого.
10.05.2018 11:22
- гость -
Я видел вас на лыжне здоровья, вы долбили в дупло дерево в 5 метрах от людей. Древофил проклятый...
Вас послушать так ни где деревьев нету....
10.05.2018 11:22
- гость -
Вы про какой город пишите? Город Барнаул чисто для автомобилистов, для велосипедистов и роликов, город одних ТЦ и асфальта, плитки.
Для автомобилистов - вне всякого сомнения. Им прощается всё! Парковка на газонах, на тротуарах, на клумбах с цветами. Кстати говоря, в тему новости о зелени. Починить 9000 метров газона? Что б автобыдло его угваздало за пару дней?
А вот для велосипедистов - не соглашусь. Это самая ущемлённая часть общества. Нет ни одного километра велодорожек во всём городе.
10.05.2018 11:06
- гость -
10.05.2018 11:24
Грантштейн
браво!!!
10.05.2018 11:24
Грантштейн
А где фирменное коверкание фамилии с учётом ваших нетрадиционных наклонностей?
10.05.2018 11:48
Vanadiy2014
У этого человека нет ни фамилии, ни матери, ни родины....