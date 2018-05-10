Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Более 300 деревьев снесут в Барнауле в рамках работ по благоустройству зеленых зон города. Однако взамен будет высажено в полтора раза больше деревьев.

Как сообщили в городской администрации, ссылаясь на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, краевое правительство предоставило региональной столице субсидии в размере 29,2 миллиона рублей на благоустройство 24 зеленых зон.

Речь идет о территориях на улицах Анатолия, Чкалова, Аванесова, Димитрова, Парфенова и других.

"Планируется снести более 300 деревьев, на которых имеются механические повреждения, признаки аварийности, отслойка коры, наличие дупел, нарушение целостности корневой системы, и деревья, утратившие свой декоративный вид. Взамен снесенным деревьям запланировано высадить более 450 деревьев и 2 900 кустарников", — уточняют в мэрии.

Также городские власти уточняют, что на этих участках планируется реконструировать более 9 900 квадратных метров газона, намечены санитарная обрезка 100 деревьев, вывоз 50 поваленных деревьев и другие работы.