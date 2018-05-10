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Ремонт нового моста в Барнауле и дорог на Алтае заказали на миллиард рублей

, ИА "Амител"
Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок

Фото: Amic.ru

Аукционы на ремонт дорог в некоторых районах Алтайского края появились на сайте госзакупок. Общая сумма работ составляет почти миллиард рублей. Все работы планируется завершить до 1 октября 2019 года. В список работ входит и ремонт дорожных сооружений.

В частности, на северо-востоке края будет потрачено 365 миллионов. Это ремонт участка Залесово — Борисово — Никольский, а также ремонт через реку Лосиху и другие работы. На северо-западе отремонтируют мост через реку Сидоровку, ручей Мочище, а также дорогу от Ребрихи до Благовещенки. Всего около 103 миллионов рублей.

В центральной зоне власти намерены заняться дорогами Вознесенский — Березовка — Макарово - Ивановка, Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки – Благовещенка, а также Шарчино — Тюменцево – Рыбное в Тюменцевском районе. Запланирован ремонт отрезка автодороги Камень-на-Оби — Буян – Заковряшино. Также без кочек и ухабов будут участки дорог в Шелаболихинском, Мамонтовском и Топчихинском районах. Изюминкой станет дорога до Завьялово, где летом пройдет сельская олимпиада районов Алтайского края. Кроме того, ежегодно на озера Романовского и Завьяловского районов ездят десятки тысяч туристов, которые неоднократно подвергали критике качество дорожного покрытия в этом направлении региона.

Также запланирована реконструкция автодороги "Мостовой переход через реку Обь" в Барнауле, км 0+693 – км 11+850 (устройство искусственного электроосвещения). Разработчику проекта готовы заплатить 8,5 миллионов рублей. Помимо этого, будет отремонтирован сам новый мост краевой столицы. Это, в частности, его покраска и ремонт опор сооружения. Начальная цена госзакупки составила 147 миллионов рублей.

На юге края после паводка отремонтируют дорогу Чарышское — Пономарево — Западный в Усть-Калманском районе. В Чарышском районе запланирован ремонт подъезда к с. Боровлянка. Также отремонтируют отрезки дорог в Усть-Пристанском, Поспелихинском, Шипуновском районах. Начальная цена госзакупки на ремонт дорог в южной зоне – 209 миллионов.

Еще по одному контракту (на 440 миллионов) пройдет ремонт дороги до Курьи. Как ранее писал Amic.ru, дорогу от села Курья Алтайского края отремонтируют к 100-летию нашего земляка, оружейника Михаила Калашникова, которое будет отмечаться в 2019 году. Речь идет о ремонте участка в 50 километров и двух мостовых сооружений.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отмечал, что в 2018 году будут приводить в порядок дороги на западе региона. Он напомнил, что еще два года назад было определено, что приоритетным направлением станет запад региона. Одной из причин этого решения губернатор назвал то, что ранее эти степные территории были отодвинуты на второй план. Еще одна причина, которая указывалась два года назад, — намерение развивать туризм в этом направлении и привлекать отдыхающих.

Помимо этого, в Алтайском крае будут приведены в порядок 1100 километров дорог, по которым пролегают школьные маршруты. Запланирован ремонт мостов в Красногорском, Солтонском и Первомайском районах.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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