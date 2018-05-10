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Одинокие мужчины смотрят телевизор меньше, чем одинокие женщины

, ИА "Амител"
Число одиноких мужчин и женщин в России почти одинаковое - где-то по 17 миллионов

Фото: xxl.ua

Исследовательский холдинг "Ромир" проанализировал медийные пристрастия российских одиноких мужчин и женщин.

В четвертом квартале прошлого года среднедневной охват ТВ-смотрения среди представителей ЦА составлял 78%, но при этом мужчины проводили у телевизоров на 20 минут меньше времени в день (193 мин.), чем, например, одинокие женщины. И по охвату, и по времени смотрения для мужчин лидером является Первый канал, хотя любители НТВ проводят за его просмотром почти столько же времени, как и вместе с Первым. Радиоохват аудитории так же в среднем невелик, как и в женской аудитории. Однако поклонники станции "Наше Радио" готовы слушать его часами. Охват аудитории пользователей мобильного интернета в среднем в день составляет 44% из числа одиноких мужчин при нахождении в нем порядка 20 минут в день. Как и в женской аудитории, наиболее часто мужчины посредством мобильного интернета обращаются к приложениям для общения и соцсетям. Особым видом активности мужчин в Сети являются игры через Google Play.

Под одинокими мужчинами в данном случае рассматриваются россияне от 25 до 50 лет, неженатые, живущие одни, без детей и без пары. Согласно неофициальным данным, число одиноких мужчин и женщин в России почти одинаковое — где-то по 17 млн.

Согласно данным исследования, типичное медиаповедение одиноких мужчин в течение дня  направлено на просмотр Первого канала и "России 1" на фоне звучащих "Русского Радио", "Ретро ФМ" или "Эхо Москвы", пользование соцсетью "ВКонтакте" и мессенджером WhatsApp.

В целом, как отмечается, мужское медийное потребление во многом совпадает с женским, однако есть и свои особенности.

В четвертом квартале прошлого года среднедневной охват ТВ-смотрения среди одиноких мужчин составлял 78% против 72% в женской аудитории. Однако мужчины у телевизоров в среднем проводят чуть меньше времени, чем одинокие женщины — 193 минуты против 213 минут соответственно. Наиболее популярными каналами по охвату среди одиноких мужчин являются Первый канал (33%) и "Россия 1" (31%). На третьем месте по охвату находится канал НТВ (23%), однако по среднему времени смотрения он (66 мин.) уступает только лидирующему в этом вопросе Первому каналу (70 мин.). На просмотр каналов "Россия 1" и СТС одинокие мужчины в среднем тратят 61 минуту в день. А столь популярный среди женской аудитории канал ТНТ мужчины смотрят гораздо реже и меньше по времени.

Наиболее популярными жанрами являются развлекательные ток-шоу, например, "Пусть говорят", политические программы и новости: "Вести", "Сегодня вечером" или "60 минут".  

При прослушивании радио охват мужской аудитории так же невелик, как и в женской. Наибольшим охватом среди представителей ЦА могут похвастаться "Радио Романтика" (4,7%), NRJ (4,5%), "Европа Плюс" и "Серебряный дождь" (по 4,3%) и "Ретро ФМ" (4%). Однако, не будучи лидером по охвату, по времени слушания в мужской аудитории значительно опережает другие радиостанции "Наше радио". Мужчины-одиночки в среднем слушают его 132 минуты в день, тогда как остальные радиостанции удостаиваются их слуха максимум на час-полтора и меньше.

Среднедневной охват пользователей мобильным интернетом среди одиноких мужчин составляет 44% при среднем нахождении в Сети 20 минут в день. Как и в женской аудитории, наиболее часто мужчины посредством мобильного интернета обращаются к приложениям для общения и соцсетям — WhatsApp, Viber, "ВКонтакте". Также они активно пользуются поиском через Google и просмотром видео на YouTube. Если женщины в интернете предпочитают проводить заметную часть времени в интернет-магазинах, то для мужчин аналогичной слабостью являются игры через Google Play. Играм мужчины готовы посвящать до 260 минут в день.

Наиболее посещаемыми сайтами в аудитории одиноких мужчин являются Yandex.ru  с охватом в 27,5%, VK.ru, которым пользуются почти 19% ЦА. Охват Google в аудитории одиноких мужчин составляет 14,6%, Youtube — почти 12%, а Mail.ru — 11%.

Как пояснила руководитель департамента панельных исследований Romir Panel Инна Афанасенко, "если сравнивать медийные предпочтения одиноких женщин и мужчин, то стоит отметить, что женщины в целом больше предпочитают смотреть по ТВ развлекательные каналы".

"Мужчины же более консервативны в своем выборе каналов и передач и выбирают соответственно такие каналы, как Первый канал, "Россия 1", НТВ. Предпочтения в выборе радиостанций у мужчин и женщин тоже разные. Представители сильного пола отдают предпочтение юмористическим и бизнес-радиостанциям, женщины же больше слушают радиостанции со старыми хитами или более современными зарубежными и российскими песнями. А вот интернет у одиноких людей всех возрастов (и мужчины, и женщины) во многом схож - поисковики, социальные сети, мессенджеры", — добавила Афанасенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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