Главный дорожник Алтайского края стал "Заслуженным строителем РФ"

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Так, за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" получил Василий Мотуз.

Как сказано на сайте "Алтайавтодора", Василий Мотуз работает в дорожной отрасли более 30 лет. С 2015 года по настоящее время является начальником КГКУ. До этого 2,5 года возглавлял ведомство с приставкой "и.о". Под непосредственным руководством Мотуза велось проектирование особо значимых для экономики региона и Сибирского федерального округа объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог Р-256, Алтай – Кузбасс, Бийск – Белокуриха, обходы Бийска, Рубцовска и др.

Василий Мотуз родился 15 января 1963 года в селе Поливцы Чортковского района Тернопольской области Украинской ССР. В 1985 году окончил Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности "Автомобильные дороги" и приехал по распределению на Алтай.

Трудовую деятельность начал в проектной конторе "Алтайавтодора" в качестве инженера отдела изысканий. В январе 1987 года был назначен главным инженером проектов, а с июля 1998 года – главным инженером организации. В 1998 году окончил президентские курсы "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ" по специальности "Менеджер".

С 2000 года переведен в аппарат ГУП "Алтайавтодор" на должность начальника отдела подготовки производства, а с 2003 года назначен заместителем начальника ГУП "Алтайавтодор". С декабря 2012 года по ноябрь 2013-го занимал должность первого заместителя главного инженера КГКУ "Алтайавтодор". После был переведен на должность первого заместителя по подготовке производства, ценообразованию, имуществу и землеустройству и занимал ее вплоть до назначения на должность начальника КГКУ.

Награжден грамотами администрации Алтайского края, АКЗС, администрации Барнаула, отмечен нагрудным знаком "Почетный дорожник России" в 2000 году и юбилейной медалью Алтайского края в 2012 году.