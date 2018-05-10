Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Празднование Дня Победы в Алтайском крае прошло без эксцессов и чрезвычайных происшествий, сообщили порталу Amic.ru в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по региону.

"На всех массовых мероприятиях охрану общественного порядка осуществляли сотрудники органов внутренних дел. Никаких происшествий во время празднования 9 мая не было зарегистрировано", — отметила представитель правоохранительного ведомства.

Напомним, что правоохранители несли службу в День Победы в усиленном режиме. На праздничных мероприятиях было задействовано более 3500 полицейских.

Читайте также: Более 3500 полицейских будут охранять правопорядок на Алтае 9 мая

Кроме того, за правопорядком следили около 250 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, более 1000 народных дружинников, около 250 сотрудников Росгвардии, а также представители казачества и частных охранных организаций.