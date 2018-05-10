Фото: пресс-служба правительства РА

Власти подтвердили информацию о строительстве завода по переработке мусора на Телецком озере. Глава Республики Алтай Александр Бердников обсудил проект с вице-спикером Совета Федерации Николаем Фёдоровым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Бердников рассказал, что в настоящее время ведется проектирование завода по переработке твердых бытовых отходов, очистных сооружений и водопроводов для сел Иогач и Артыбаш, расположенных на берегу Телецкого озера. В работе находится и проект по обустройству набережной, ее строительство начнется в этом году.

Отметим, что встреча прошла сразу после того, как президент страны Владимир Путин поручил разработать программу по сохранению Телецкого озера. В 2017-м федеральное правительство выделило 100 миллионов рублей на сохранение водоема. Таким образом, правительство может выделить деньги республиканским властям на строительство полигона ТБО рядом с Телецким озером.

Данный проект включает в себя устройство перерабатывающего комплекса жидких коммунальных отходов и комплекса по присоединению к современному водопроводу жилых домов. На полигон по переработке ТБО планируется направить 110 миллионов рублей, на водопровод и очистные сооружения, по предварительным расчетам, в пределах 250-300 миллионов рублей. На строительство пирсов – порядка 350 миллионов рублей.



