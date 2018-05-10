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Отопительный сезон завершается в Барнауле 10 мая — эта дата утверждена постановлением, подписанным главой краевой столицы Сергеем Дугиным.

В пресс-центре городской администрации отмечают, что в этом контексте ресурсоснабжающим организациям дано поручение обеспечить повсеместное отключение отопления.

Отметим, что в этом году отопительный сезон завершается на неделю позже, чем в 2017-м. Год назад, напомним, отопление отключили уже 2 мая.

При этом до управляющих компаний и юридических лиц ранее было доведено, что они могут по своему усмотрению завершать отопительный сезон.

В мэрии уточняют, что в этом году правом досрочного отключения теплоснабжения воспользовались несколько ТСЖ, а также ряд юрлиц.

Отметим и то, что совсем скоро — 14 мая — в Барнауле начнется первая волна отключения горячей воды.