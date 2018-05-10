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"Не обязаны": БГЭС объяснила отказ предоставлять льготы многодетным семьям

, ИА "Амител"
Федеральный закон оказался не до конца продуманным

В апреле 2018 года многодетные семьи Барнаула получили от Барнаульской генерирующей компании в квитанциях за свет весьма серьезные суммы. Как оказалось, БГЭС решила вернуть начисленную своим многодетным клиентам в 2017 году 30%-ную льготу за потребленную электроэнергию.

Как пояснили ИА "Амител" в компании, они не обязаны предоставлять такую льготу. Еще в 1992 году в законе была установлена скидка в размере 30% на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Также прописано, что устанавливают данную льготу органы исполнительной власти региона. Но кто должен предоставлять эту льготу и за счет какого бюджета — не указано. Ранее Барнаульская горэлектросеть предоставляла данную льготу многодетным семьям. А теперь компания выяснила, что не обязана это делать.

В БГЭС подчеркнули, что правомерность действий компании подтверждена проверкой прокуратуры, "из выводов которой следует, что энергосбытовая компания не должна заниматься льготами для граждан".

В итоге, как пояснили в компании, с 1 января 2018 года Барнаульская горэлектросеть в своих квитанциях предъявляет к оплате многодетным семьям полную стоимость потребленной электроэнергии.

А в апреле данной категории потребителей также была начислена ранее предоставленная льгота за 2017 год, которая составила 30% от полной стоимости электроэнергии и не была компенсирована БГЭС из бюджета.

Впрочем, в горэлектросети решили позволить абонентам, неожиданно для себя ставшим должниками, оплатить эту сумму не сразу, а в течение года, причем никаких штрафных санкций на это накладываться не будет.

"На данные суммы принято решение не начислять пени и предоставить абонентам рассрочку до конца 2018 года", — прокомментировали в компании.

Между тем многие многодетные семьи опасаются, что наличие такой задолженности не позволит им воспользоваться субсидиями на коммунальные услуги.

В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края ИА "Амител" заверили, что задолженность не отразится на возможности получать субсидию на коммунально-жилищные расходы.

"У нас есть 159-я статья Жилищного кодекса и есть 761-е постановление правительства, которыми устанавливается порядок предоставления субсидий. Да, там говорится, что субсидия предоставляется при отсутствии задолженности, но все же существующая задолженность не будет являться препятствием для получения субсидий, если должник заключит соглашение с поставщиком услуг, в данном случае БГЭС, о погашении этой задолженности в течение указанного срока и предоставит нам это соглашение, то мы субсидию рассмотрим и назначим", — пояснила начальник отдела субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Алтайского края Татьяна Оболкина.

Также в министерстве напомнили, что для малообеспеченных многодетных семей в Алтайском крае действуют субсидии на коммунальную оплату, которые высчитываются индивидуально, но в среднем по краю сумма субсидии составляет около 2000 рублей (во время отопительного сезона сумма побольше, летом — меньше).

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.05.2018 13:16
- гость -

Ну вот, всё правильно. Судить надо по реальным делам, а не по лязганью языком. Не нужны на Алтае многодетные семьи

0  0
10.05.2018 13:18
- гость -

вполне логично. льготы должно компенсировать государство.

0  0
10.05.2018 13:30
- гость -

Родители должны думать, сколько детей они в состоянии вырастить сами.

0  0
10.05.2018 13:31
Vanadiy2014

С какого перепугу вообще многодетным положены какие-то льготы? 99% многодетных - это наркоманы, уголовники, религиозные фанатики, нищеброды и слабоумные. Почему за мой счёт прямо или косвенно должны оплачиваться их прихоти? Правильно горсеть делает, тем более 1% многодетных - достойные семьи и им никакие льготы не нужны.

0  0
10.05.2018 13:32
- гость -

Точно. Не надо в заблуждение вводить. Русские не нужны.

0  0
10.05.2018 13:34
- гость -

Обращение к редакции Амик.
В данном вопросе стоит разобраться более детально, а именно при утверждении цены на электроэнергию учитывалась ли Управлением по ценам и тарифам Алтайского края предоставляемая многодетным семьям скидка?
В случае если данная скидка при утверждении кВт.ч была учтена, то теперь необходимо пересмотреть тариф в сторону уменьшения.
Направьте пожалуйста журналистский запрос в надзорные органы.

0  0
10.05.2018 13:39
Павсекакий

"Еще в 1992 году в законе была установлена скидка в размере 30% на оплату коммунальных услуг для многодетных семей."
-----
С порочным наследием "лихих 90-х" давно пора кончать.
Почему одни плодятся как кролики, а другие должны им помогать?

0  0
10.05.2018 13:45
- гость -

скажите спасибо, что не с 1992 года пересчитали.

0  0
10.05.2018 13:51
Павсекакий

"скажите спасибо, что не с 1992 года пересчитали."
----
Рано. Вполне возможно, что они как раз сейчас пересчитывают. Считать много просто.)

0  0
10.05.2018 13:52
Кот.Без сапог.

Ванадий и БГЭС! Мы итак знали что вы - п....ы, зачем так часто напоминать?

0  0
10.05.2018 13:55
Vanadiy2014

10.05.2018 13:52
Кот.Без сапог.

Хочешь оплачивать за свет всяким алкашам - наздоровье. Найди ближайшую многодетную семью, возьми у них квитанцию и вперёд, в сберкассу. Нечего на общество это раскидывать, добровольно-принудительно, из-за кого-то, кто в 92-м году свалял дурака.

0  0
10.05.2018 13:56
- гость -

Кот, об ясни, зачем рожать, если обеспечить их не можешь?

0  0
10.05.2018 14:03
Павсекакий

"Кот, об ясни, зачем рожать, если обеспечить их не можешь?"
-----
А ему сам процесс очень нравится)))

0  0
10.05.2018 14:10
- гость -

Павсекакий, процесс всем нравится, но человек должен контролировать его последствия.

0  0
10.05.2018 14:16
Кот.Без сапог.

Потому что дети - есть смысл существования всего живого на земле.А когда они вырастут, то будут платить налоги, с которых будут платиться пенсии, даже п....ам.

А по-мимо всего, ГЭС строила вся страна, ротор крутит речная вода, которая зар.плату не просит.Затраты давно купились, ещё при союзе. А свора упырей, которая сейчас продаёт эл.энергию, по своим хотелкам назначают за неё ценник.Энергетика должна быть в руках государства, а её захват считаю незаконным.

0  0
10.05.2018 14:16
многодетный

Слабоумных и тупых хватает, это можно судить по некоторым комментариям. Вы что до многодетных докопались ? Малоимущих в разы больше чем многодетных, кто в этом виноват, кто плодит этот слой населения ? У многодетных не намного побольше субсидия на ЖКХ и все остальное. Я блин бизнесом официально занимаюсь, жена не официально и что ? Мы 25-30 в месяц не зарабатываем , живем . Дело в другом, нет стабильности, из года в год увеличивается сумма расходов и связанна она впервую очередь с ежегодными повышениями налогов и энергоресурсов . В этом проблема. Поднятие МРОТа не к чему не приведет, это как пыль сыпнуть в глаза ,чтобы на время вы не видели вокруг себя ничего. СТАБИЛЬНОСТЬ заключается в заморозке цен на энергоресурсы и имущественные налоги, грамотного регулирования бюджета, сокращения расходов, у нас этого ничего нет, не будет никакой стабильности, малоимущих меньше не станет. Многодетных семей из год в год и так будет все меньше и меньше, рожать в такой стране не будут.

0  0
10.05.2018 14:18
Кристи

Извините, но родить ребенка дело то нехитрое, но постоянно носиться потом, что ты родила детей и тебе теперь должны все за это воздать?!?!? а у меня двое, и никаких льгот, да и не нужны они мне!!!!! я третьего рожать не собираюсь, так как понимаю, что хочется имеющимся деткам дать достойную жизнь, образование олдежду и тд
НАДО ДУМАТЬ, а не инстинктами жить.

Мы же и платим за все эти льготы. И за себя и за всех остальных.
А так то и садик не получили, нет льгот, платим за частный.
А многодетные (т.е. всего то +"1" к моим детям))) имеют льготу на садик, им дается место в первую очередь. ну и т.д.

Короче, женщины/ мужчины, размножайтесь, конечно, но думайте что вы сможете им дать, своим детям

0  0
10.05.2018 14:26
- гость -

10.05.2018 14:18
Кристи
Жизнь?

0  0
10.05.2018 14:33
многодетный

Кстати, многодетными может стать кто угодно, кто-то с первого раза, жена тройню родит, кто-то со второго раза, в моем случае близнецы родились. А кто-то годами пытается и не получается даже одного ребенка завести.

0  0
10.05.2018 14:34
- гость -

14.26, вот об этом и говорит Кристи - дали жизнь, а дальше ваше дело, государство и люди добрые?

1  0
10.05.2018 14:38
- гость -

"Потому что дети - есть смысл существования всего живого на земле."
----
Каждый определяет смысл в силу своего интеллектуального развития. Кем-то управляют инстинкты, кто-то руководствуется разумом.

1  0
10.05.2018 14:44
майор

почитал почитал словесное ваше семяизвержение
такое впечатление что это какой то кастрюльный форум
люди без совести пишут и вообще без морали

0  0
10.05.2018 14:46
- гость -

многодетный!!дитей рожают а не заводят хотя...в твоем случае 3 завел Хааа

0  0
10.05.2018 14:48
майор

кстати эту отмену льгот с взнимманием якобы долгов вполне можно оспорить в суде
она нарушает помимо запрета на обратное действие любого закона еще и моральные границы

0  0
10.05.2018 14:48
- гость -

Тут вопрос совершенное не в том, кому рожать и сколько. Тут вопрос в соблюдении закона. Есть соответствующий закон, по которому многодетным семьям положены льготы. Почему БГЭС выставила счета льготникам, а не администрации? Кто у нас занимается льготами? Ведь льготы оформлялись согласно ЗАКОНА? Они не сами себе их придумали. Чтобы оформить любую льготу, нужно пройти все круги ада. И вопрос к администрации: как была допущена подобная ситуация, что было сделано, чтобы ее исправить?

0  0
10.05.2018 14:57
- гость -

Да очень интересно что ответит администрация. Надо было перед выборами выставлять счета. П.с. имбицилы которые тут на многодетных наезжают - не плодитесь и не размножайтесь, не стоит.

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