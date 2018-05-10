В апреле 2018 года многодетные семьи Барнаула получили от Барнаульской генерирующей компании в квитанциях за свет весьма серьезные суммы. Как оказалось, БГЭС решила вернуть начисленную своим многодетным клиентам в 2017 году 30%-ную льготу за потребленную электроэнергию.

Как пояснили ИА "Амител" в компании, они не обязаны предоставлять такую льготу. Еще в 1992 году в законе была установлена скидка в размере 30% на оплату коммунальных услуг для многодетных семей. Также прописано, что устанавливают данную льготу органы исполнительной власти региона. Но кто должен предоставлять эту льготу и за счет какого бюджета — не указано. Ранее Барнаульская горэлектросеть предоставляла данную льготу многодетным семьям. А теперь компания выяснила, что не обязана это делать.

В БГЭС подчеркнули, что правомерность действий компании подтверждена проверкой прокуратуры, "из выводов которой следует, что энергосбытовая компания не должна заниматься льготами для граждан".

В итоге, как пояснили в компании, с 1 января 2018 года Барнаульская горэлектросеть в своих квитанциях предъявляет к оплате многодетным семьям полную стоимость потребленной электроэнергии.

А в апреле данной категории потребителей также была начислена ранее предоставленная льгота за 2017 год, которая составила 30% от полной стоимости электроэнергии и не была компенсирована БГЭС из бюджета.

Впрочем, в горэлектросети решили позволить абонентам, неожиданно для себя ставшим должниками, оплатить эту сумму не сразу, а в течение года, причем никаких штрафных санкций на это накладываться не будет.

"На данные суммы принято решение не начислять пени и предоставить абонентам рассрочку до конца 2018 года", — прокомментировали в компании.

Между тем многие многодетные семьи опасаются, что наличие такой задолженности не позволит им воспользоваться субсидиями на коммунальные услуги.

В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края ИА "Амител" заверили, что задолженность не отразится на возможности получать субсидию на коммунально-жилищные расходы.

"У нас есть 159-я статья Жилищного кодекса и есть 761-е постановление правительства, которыми устанавливается порядок предоставления субсидий. Да, там говорится, что субсидия предоставляется при отсутствии задолженности, но все же существующая задолженность не будет являться препятствием для получения субсидий, если должник заключит соглашение с поставщиком услуг, в данном случае БГЭС, о погашении этой задолженности в течение указанного срока и предоставит нам это соглашение, то мы субсидию рассмотрим и назначим", — пояснила начальник отдела субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения Алтайского края Татьяна Оболкина.

Также в министерстве напомнили, что для малообеспеченных многодетных семей в Алтайском крае действуют субсидии на коммунальную оплату, которые высчитываются индивидуально, но в среднем по краю сумма субсидии составляет около 2000 рублей (во время отопительного сезона сумма побольше, летом — меньше).