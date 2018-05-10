Житель английского города Суиндон 56-летний Невилл Дейтона с помощью кукол привлек к ямам на дорогах внимание местной власти, которую тщетно упрашивал заделать неровности, сообщает LIFE со ссылкой на Metro.

Отмечается, что дорожные службы только кормили обещаниями пенсионера, а в это время водители и мотоциклисты регулярно попадали в западню.

Такая небезопасная дорога надоела пенсионеру, и он решил бороться с этим с помощью кукол. Он купил в благотворительном магазине несколько кукол — исключительно блондинок — и наполовину воткнул их в ямы.

"Я называю своих кукол королевами улицы. Они предупреждают об опасности всех, у кого есть личный транспорт. Возможно, это глупо и смешно, но это работает. И я рад, если кому-то это приносит удовольствие", — рассказал сам мужчина.

Сообщается, что на проблему обратили внимание дорожные службы города, но, по их мнению, заделывать выбоины бесполезно из-за проблемы с мостом автомагистрали.