Житель английского города Суиндон 56-летний Невилл Дейтона с помощью кукол привлек к ямам на дорогах внимание местной власти, которую тщетно упрашивал заделать неровности, сообщает LIFE со ссылкой на Metro.
Отмечается, что дорожные службы только кормили обещаниями пенсионера, а в это время водители и мотоциклисты регулярно попадали в западню.
Такая небезопасная дорога надоела пенсионеру, и он решил бороться с этим с помощью кукол. Он купил в благотворительном магазине несколько кукол — исключительно блондинок — и наполовину воткнул их в ямы.
"Я называю своих кукол королевами улицы. Они предупреждают об опасности всех, у кого есть личный транспорт. Возможно, это глупо и смешно, но это работает. И я рад, если кому-то это приносит удовольствие", — рассказал сам мужчина.
Сообщается, что на проблему обратили внимание дорожные службы города, но, по их мнению, заделывать выбоины бесполезно из-за проблемы с мостом автомагистрали.
Комментарии
Это, что за пенсионер в Британии в 56 лет?
10.05.2018 14:14 Может на подводной лодке служил в северных широтах. А если по теме, то просто страна цивилизованная... в Англии самым ранним возрастом выхода на пенсию можно назвать 55 лет, если только у человека нет никаких проблем со здоровьем, вынуждающих отправиться на пенсию еще раньше. Именно в этом возрасте большая часть британцев удостаивается звания пенсионера, при этом закон не запрещает человеку получать пенсию и продолжать трудиться дальше.