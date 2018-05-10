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Восьмилетний ребенок погиб после падения в реку Бобровку в одноименном селе недалеко от Барнаула — трагедия произошла еще 8 мая, сообщили в четверг в краевом управлении Следственного комитета.
Согласно данным правоохранителей, мальчик со своей сестрой играл на берегу реки.
"Спускаясь к воде, он поскользнулся и упал в реку. Приехавшая на место происшествия скорая медицинская помощь провела реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось", — уточняют в СКР.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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