Весенние шоу-программы приготовили для своих гостей в музее занимательных наук "Как-так?".

В воскресенье, 13 мая, в 16 часов зрителей приглашают на интересные опыты с сухим льдом и полимерами. Шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты. Каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.

В субботу, 19 мая, пройдет Всероссийская акция "Ночь музеев" — в этот день с 15 до 22 часов вход в музей будет всего за 100 рублей.

В воскресенье, 20 мая, в 17 часов начнется шоу Николя "Шоу в темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в этом интереснейшем шоу.

В воскресенье, 27 мая, в 17 часов пройдет научное шоу "Весенняя магия".

"В этой невероятной весенней программе мы собрали удивительные опыты, каждый из которых настоящее чудо, — рассказывают в музее. — Невероятная левитация, иллюзии, миражи, превращения — всего более 13 опытов. В экспериментах участвуют абсолютно все!"

В пятницу, 1 июня, в День защиты детей, в 14 часов в музее начнется "Шоу с жидким азотом". Это интересное научное шоу, во время которого ребята познакомятся со множеством экспериментов с жидким азотом, узнают, как низкая температура меняет свойства предметов, увидят настоящую левитацию, а также жидкий воздух.

В программе более 10 экспериментов с жидким азотом! Вот только некоторые из них:

заморозка воздушного шарика — получаем жидкий воздух;

забиваем гвоздь бананом;

хрупкая резинка;

летающие мыльные пузыри;

супер-дымовуха;

хрупкая роза.

А в 16 часов 1 июня состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". Программа подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов! И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, дети принимают участие! Аналогов такого шоу просто нет. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?":

г. Барнаул, пр. Ленина, 147 в

тел.: 8 (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/

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