Самойлова назвала Пугачеву крестной матерью

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", назвала Аллу Пугачеву своей крестной матерью, пишут "Известия".
По словам Самойловой, Пугачева помогла ей подняться по карьерной лестнице. Она рассказала, что примадонна заметила ее на проекте "Фактор А".
"Здорово, что я успела понравиться Алле Борисовне. Ее можно назвать моей крестной матерью в шоу-бизнесе. Думаю, если бы всего этого не случилось, жизнь моя сложилась бы иначе", — сказала Самойлова.
Она также заявила, что Пугачева не занимается ее продюсированием и они просто общаются.
Комментарии
Максим Галкин - крестный отец нашей эстрады)
Знает кому лизнуть)