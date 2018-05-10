Самойлова назвала Пугачеву крестной матерью

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", назвала Аллу Пугачеву своей крестной матерью, пишут "Известия".

По словам Самойловой, Пугачева помогла ей подняться по карьерной лестнице. Она рассказала, что примадонна заметила ее на проекте "Фактор А".

"Здорово, что я успела понравиться Алле Борисовне. Ее можно назвать моей крестной матерью в шоу-бизнесе. Думаю, если бы всего этого не случилось, жизнь моя сложилась бы иначе", — сказала Самойлова.

Она также заявила, что Пугачева не занимается ее продюсированием и они просто общаются.