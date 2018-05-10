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Алтайский краевой суд своим решением взыскал в пользу несовершеннолетнего, тяжело пострадавшего в результате ДТП, компенсацию морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточняют, что ранее Железнодорожный районный суд Барнаула отказал в удовлетворении иска к медицинской организации о взыскании компенсации морального вреда в связи с оказанием медицинской помощи ненадлежащего качества.

"Определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда данное решение отменено, принято новое — об удовлетворении требований. Судом установлено, что, попав в дорожно-транспортное происшествие, истец получил множественные травмы, в том числе и перелом нижней конечности, которую в последующем ампутировали по абсолютным медицинским показаниям", — отмечают в прокуратуре.

Судебно-медицинская экспертиза по делу установила, что транспортировка пострадавшего из одного лечебного учреждения в другое была запоздалой. Более того, комиссия экспертов указала, что при своевременной транспортировке больного исключить вероятность положительного исхода и сохранения конечности нельзя.

Это значит, что при своевременной транспортировке несовершеннолетнего в специализированное медучреждение и более раннем хирургическом вмешательстве существовал шанс сохранения конечности.

В итоге судебная коллегия указала, что медицинская помощь в виде организации транспортировки больного оказана некачественно, что является нарушением прав истца.