Медведев показал своих дедов-фронтовиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 9 мая, в честь Дня Победы опубликовал в Twitter фотографии своих дедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

"Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников", — подписал Медведев опубликованное изображение фронтовиков.

Также он поздравил всех россиян со знаменательным праздником для всей страны.

Ранее премьер-министр поздравил россиян с 1 мая. На фотографиях, прикрепленных к сообщению, запечатлены птицы на берегу моря, чашки с черешней и клубникой, а также цветы "нереальной красоты".

В начале апреля Медведев, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о повышении выплат работающим пенсионерам, рассказал про свою бабушку.