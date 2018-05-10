Госдума рассмотрит законопроект, который вводит систему "Мобильный избиратель" на федеральных парламентских выборах, дающую право голосовать на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства, передает ТАСС.

В пояснительной записке к документу сообщается, что порядок голосования по месту нахождения избирателя уже закреплен в основном избирательном законодательстве, а также был успешно применен на выборах президента в марте 2018 года.

В связи с этим было предложено внести аналогичные поправки в закон "О выборах депутатов Госдумы", которые предусматривают "возможность подачи избирателем заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения".

Также предлагается закрепить право Общественной палаты России назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Авторы инициативы также рекомендуют использовать средства видеонаблюдения в помещениях избирательных комиссий, что "будет являться дополнительной гарантией реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий и открытости избирательного процесса".