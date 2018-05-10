В Новосибирской области студент первого курса колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина во время занятий ранил однокурсника, после чего выстрелил в себя. Инцидент произошел в Барабинске. На место вылетел губернатор Новосибирской области.

Сообщается, что студент пришел с оружием в класс и начал стрелять по товарищам. Одного он ранил, трое прыгнули из окон из которых двое получили переломы.

"Одногруппники говорят, что он ни в кого не целился, просто стрелял наугад. Озвучивается также версия мести", — сообщается в местных соцсетях. Что делала охрана колледжа и была ли она — пока неизвестно.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о происшествии в колледже, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 10 мая 2018 года в утреннее время 17-летний студент пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и произвел выстрел в сокурсника.

"После чего выстрелил в себя и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Потерпевший сокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметил Бастрыкин, необходимо дать принципиальную оценку произошедшему, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.