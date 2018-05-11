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Барнаульский пивзавод стал лучшим клиентом "Алтайэнергосбыта" в 2017 году

, ИА "Амител"
"Алтайэнергосбыт" назвал лучшего потребителя электроэнергии на Алтае среди своих клиентов в 2017 году

По итогам работы в прошлом году лучшим потребителем электроэнергии среди промышленных предприятий Алтайского края и Республики Алтай – клиентов АО "Алтайэнергосбыт" — было признано ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

15 мая в Москве состоится вручение дипломов победителям ежегодного конкурса "Золотая опора", проводимого среди клиентов энергосбытовых компаний Группы "Интер РАО", в состав которой входит и АО "Алтайэнергосбыт".

Уже более 30 лет ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", соблюдая славные традиции алтайских пивоваров, постоянно модернизируется, внедряя современные технологии. Это позволяет не только расширять номенклатуру выпускаемой продукции (пиво, безалкогольные напитки, чистая тарированная питьевая вода, газированная и без газа), но и соответствовать мировым стандартам и высоким требованиям потребителей. Такой же высокий уровень и ответственный подход предприятие демонстрирует и в части платежной дисциплины.

"Конкурс "Золотая опора" направлен на совершенствование взаимоотношений между поставщиками электроэнергии и их клиентами и проводится в целях поощрения наиболее добросовестных потребителей электроэнергии. Именно таким надежным партнером для нас является ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Это динамично развивающееся предприятие, работающее в приоритетном для Алтайского края секторе – пищевой и перерабатывающей промышленности. Его продукция, разнообразные напитки широко известны на Алтае, в России и экспортируются за рубеж. Мы ценим наше взаимовыгодное сотрудничество с заводом и всегда готовы содействовать расширению его возможностей и реализации новых проектов", — подчеркнул генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов.

АО "Алтайэнергосбыт":
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
Сайт компании

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя более 13,4 тыс. потребителей — юридических лиц и более 442,3 тыс. потребителей — физических лиц.
Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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