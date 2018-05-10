По прогнозам экономистов, в России вскоре вырастет число граждан, которые продолжат работать даже после выхода на пенсию, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в США за последние 20 лет доля работающих пожилых граждан увеличилась на 53% среди мужчин в возрасте 60-64 лет и на 37% среди представительниц слабого пола в возрасте 65-69 лет.

Эксперты объясняют это тем, что поздний выход на пенсию дает дополнительные выплаты и возможность иметь медицинскую страховку.

Экономисты полагают, что для пожилых россиян, несмотря на повышение пенсионного возраста, в ближайшие годы будут актуальны те же тренды мирового рынка труда.

Сообщается, что сейчас в России около половины выходящих на пенсию продолжают работать. Зачастую это происходит из-за того, что люди не желают жить на одну лишь пенсию.