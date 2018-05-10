По прогнозам экономистов, в России вскоре вырастет число граждан, которые продолжат работать даже после выхода на пенсию, пишет "Коммерсант".
Отмечается, что в США за последние 20 лет доля работающих пожилых граждан увеличилась на 53% среди мужчин в возрасте 60-64 лет и на 37% среди представительниц слабого пола в возрасте 65-69 лет.
Эксперты объясняют это тем, что поздний выход на пенсию дает дополнительные выплаты и возможность иметь медицинскую страховку.
Экономисты полагают, что для пожилых россиян, несмотря на повышение пенсионного возраста, в ближайшие годы будут актуальны те же тренды мирового рынка труда.
Сообщается, что сейчас в России около половины выходящих на пенсию продолжают работать. Зачастую это происходит из-за того, что люди не желают жить на одну лишь пенсию.
Комментарии
неужели рабочие места для тех кому за 40-к появятся, что-то не вериться в эту сказку никак
По прогнозам экономистов, в России вскоре вырастет число граждан, которые продолжат работать даже после выхода на пенсию
а как-же грядущее повышение пенсионного возраста - ведь получится что прогнозируемые пенсионеры уже и не пенсионеры
"Зачастую это происходит из-за того, что люди не желают жить на одну лишь пенсию"
вот вруши-то, не "не желают", а не могут!!!!
Да, подыхать будем на рабочем месте.
Брехня....разве може на 7тыщ прожить????Да не берут пенсионерок на подработку
что для пожилых россиян, несмотря на повышение пенсионного возраста, в ближайшие годы будут актуальны те же тренды
Уже свершилось?
сейчас в России около половины выходящих на пенсию продолжают работать.
А вторая половина работает нелегально.