Фото: nashgorod.ru
Отопительный сезон в Барнауле завершен 10 мая. Теперь вслед за отключением батарей горожан ждут две волны отключения горячей воды.
Как сообщили в алтайском филиале "Сибирской генерирующей компании", с сегодняшнего дня ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 приступят к завершению подачи потребителям отопления. Оборудование будет переведено из режима теплоснабжения в режим горячего водоснабжения.
Директор регионального филиала СГК Игорь Лузанов отметил, что окончание отопительного периода ознаменует собой старт ремонтной кампании на тепловых сетях и начало проведения масштабных ремонтных работ на основном оборудовании ТЭЦ.
Уже со следующей недели в краевой столице стартует первая волна отключения горячего водоснабжения. Как сообщалось ранее, она продлится с 14 мая по 6 июня. Сначала в контуре ТЭЦ-3 проведут гидравлические испытания тепловых сетей, а с 24 мая начнется ремонт трубопроводов и теплофикационного оборудования.
Затем начнется вторая волна отключения горячего водоснабжения — в контуре ТЭЦ-2. Отключения стартуют 18 июня. С этого дня до 27 июня пройдут гидравлические испытания, а ремонтная кампания на сетях в данном случае будет идти с 28 июня по 11 июля.
Комментарии
Помнится несколько лет назад говорили: " в этом году мы провели большие работы, вложили огромны средства и теперь ,можно будет обходиться без отклбчений" Потом на следующий год: "Нами была проведена дорогостоящая модернизация,зато теперь, можно будет обходиться,без отклбчений горячей воды"
W.T.F ???
10.05.2018 13:22
iOne
Так и в этом году большие работы проведут
внимание! перееду к симпатичному мужчине с водонагревателем на период отключения горячей воды
На каком основании завершают ОС???На каком основании снова установили длительные сроки по работам на ГВС???Нет,ну это очередной беспредел!!!!!
Так и из другого крана вместо холодной воды до сих пор течёт мутное и дурнопахнущее нечто. Нынешний водоканал, как и вся власть, совсем оскотинился.
10.05.2018 13:44
Панночка
наличие жены и двух детей пугать не будет? )))
"наличие жены и двух детей пугать не будет? )))"
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Надо сначала с женой согласовать. Или она у вас на всё согласная?
что то не припомню, чтобы в Канаде (Эдмонтон) отключали горячую воду, ах да, там диды не воевали...
10.05.2018 13:58
вместо холодной воды до сих пор течёт мутное и дурнопахнущее нечто
Это где такое? Вообще-то уже с месяц как вода пришла в норму после ужасной в период перед ледоходом.
10.05.2018 14:22
- гость -
У меня холодная бежит еще более-менее,но из горячего крана льется точно нечто,с малоприятным амбре.Не помогают даже,неэкономичные ныне,долгие сливы.
Удивительно что ещё есть горячая и система не развалилась окончательно.
10.05.2018 14:13
гость
такая-же фигня, горячая вода есть всегда никогда никому в голову не приходит отключать вообще что-бы то ни было США (Хьюстон)