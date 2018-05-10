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Отопительный сезон в Барнауле завершен 10 мая. Теперь вслед за отключением батарей горожан ждут две волны отключения горячей воды.

Как сообщили в алтайском филиале "Сибирской генерирующей компании", с сегодняшнего дня ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 приступят к завершению подачи потребителям отопления. Оборудование будет переведено из режима теплоснабжения в режим горячего водоснабжения.

Директор регионального филиала СГК Игорь Лузанов отметил, что окончание отопительного периода ознаменует собой старт ремонтной кампании на тепловых сетях и начало проведения масштабных ремонтных работ на основном оборудовании ТЭЦ.

Уже со следующей недели в краевой столице стартует первая волна отключения горячего водоснабжения. Как сообщалось ранее, она продлится с 14 мая по 6 июня. Сначала в контуре ТЭЦ-3 проведут гидравлические испытания тепловых сетей, а с 24 мая начнется ремонт трубопроводов и теплофикационного оборудования.

Затем начнется вторая волна отключения горячего водоснабжения — в контуре ТЭЦ-2. Отключения стартуют 18 июня. С этого дня до 27 июня пройдут гидравлические испытания, а ремонтная кампания на сетях в данном случае будет идти с 28 июня по 11 июля.