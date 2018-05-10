Главный следователь Алтайского края вновь заработал более 3 млн рублей

Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев по итогам 2017 года заработал 3,221 млн рублей. Это несколько больше, чем было в 2016 году (3,107 млн рублей).

Как следует из декларации, размещенной на офсайте регионального Следкома, супруга главы ведомства, как и в прошлом году, не указала какого-либо дохода. В собственности у руководителя находится квартира (56,7 кв. м) и автомобиль Nissan Murano, г-жа Долгалева владеет 1/2 доли в квартире площадью 58,3 кв. м. Также супруги совместно с несовершеннолетним ребенком пользуются жилплощадью в 82,6 кв. м.

Пост первого замруководителя СУ СКР по Алтайскому краю после перевода Вячеслава Росщупкина в Хакасию в 2017 году пока остается вакантным.

Замруководителя управления Александр Жеребцов в 2017 году заработал 1,513 млн рублей, его супруга — 103,5 тысячи рублей. В собственности у высокопоставленного следователя квартира (98,3 кв. м), два земельных участка (суммарно 1063 кв. м) и гараж (25,5 кв. м). Передвигается Александр Жеребцов на Toyota Land Cruiser, также у него есть автоприцеп.

Кроме того, в пользовании у сотрудника СУ СКР по Алтайскому краю вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми есть квартира площадью 76,7 кв. м.

Другой заместитель Евгения Долгалева — Константин Мальцев — за 2017 год заработал 2,515 млн рублей (ранее — 2,295 млн рублей). Его супруга отчиталась за 1,7 млн рублей (в 2016 году — 1,424 млн рублей). В собственности у жены г-на Мальцева есть земельный участок (1000 кв. м), а в пользовании — квартира (53,8 кв. м). Жилплощадью пользуются не только супруги, но и двое несовершеннолетних детей. Кроме того, Константин Мальцев имеет автоприцеп, а его жена — автомобиль BMW 320.

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