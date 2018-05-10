Фото: cloudfront.net

Жительница Каменского района Алтайского края, пытавшаяся продать коз через интернет, лишилась 62 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 42-летняя женщина разместила на одном из сайтов информацию о продаже домашних коз. Вскоре ей позвонил мужчина и пояснил, что готов перевести на банковскую карту предоплату за приобретение животных.

"Женщина назвала неизвестному номер своей банковской карты и поступившие в смс-сообщениях на ее мобильный телефон цифровые коды. После этого вместо зачисления денежных средств с ее карты произошёл перевод 62 000 рублей", — добавляют в полиции.

Правоохранители уже установили, что номер, с которого звонил незнакомец, зарегистрирован в Башкортостане. По данному факту проводится проверка.