До конца следующего месяца алтайская сеть "Мария-Ра" должна открыть свой 1000-й, юбилейный магазин. Где будет располагаться данная точка, пока неизвестно, однако почти наверняка в качестве места дислокации выберут Барнаул.

В настоящее время сеть, основанная в 1990-е годы Александром Ракшиным, насчитывает 995 магазинов. Исходя из доступных планов ритейлера, в ближайшие недели будут открыты еще 4 точки: в Анжеро-Судженске (Кемеровская область), Куйбышеве (Новосибирская область), Новоалтайске (Ударника, 2 "б") и Барнауле (Приречная, 2 "а"). Открываться магазины должны именно в таком порядке. Вероятно, уже к началу июня будет запущен 999-й магазин.

Где будет размещаться следующий, юбилейный объект, руководство сети пока не раскрывает. Между тем открытие данной точки будет отличаться от обычного сценария. Вероятно, посетителей могут ожидать какие-либо подарки и розыгрыши призов. Напомним, что в марте 2018 года торговая сеть отметила свое 25-летие. Тогда всем покупателям на кассе бесплатно раздавали фирменный шоколад.

Кстати, ранее основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин заявлял, что сеть собирается открыть свой 1000-й магазин 3 марта 2018 года — в день юбилея компании. Однако, как видно, дата оказалась сдвинута на несколько месяцев.

"Мария-Ра" входит в топ-10 продовольственных сетей России. На 3 мая 2018 года сеть насчитывала 995 магазинов в 241 населенном пункте Сибири: Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Кроме того, осенью прошлого года сообщалось о том, что ритейлер в ближайшем будущем намерен зайти в Казахстан. Ежедневно магазины "Мария-Ра" обслуживают свыше 976 000 покупателей. В компании трудоустроено более 18 000 человек.Читайте также: Forbes оценил выручку компании "Мария-Ра" в 76 миллиардов рублей