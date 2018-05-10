16-летний студент колледжа в Новосибирской области Илья И, устроивший там стрельбу ранним утром в четверг, 10 мая, мог сделать это из-за обиды на сокурсников, сообщает LIFE.

Как сообщают местные СМИ, перед тем как открыть стрельбу, подросток кричал, что всех ненавидит.

"Он крикнул: "Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами". После чего начал стрелять", — пишет местная "Комсомольская правда" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным Mash, Илья проучился в колледже под Новосибирском 8 месяцев. За это время он не завел ни одного друга, все время был замкнутым и необщительным парнем.

Трагедия произошла в колледже, расположенном в Барабинском районе Новосибирской области. Студент открыл огонь по одногруппникам, а после выстрелил в себя.

Все произошло на глазах учителя, но Илье никто не успел помешать. Охранника на момент нападения на посту почему-то не было.

До произошедшего Илья две недели не появлялся в колледже, а 10 мая на 30 минут опоздал на первую пару. C собой он принес ружье Иж-12 в разобранном виде, которое собрал в колледже, после чего сразу прошел в класс и наугад выстрелил в учеников. Он попал в руку одному из парней, остальные в панике бросились бежать, двое выпрыгнули из окна.

Отмечается, что папа Ильи работает на стройке в Новосибирске вахтовым методом. Молодой человек боялся отца и ждал, пока тот уедет, чтобы забрать оружие, которое было зарегистрировано. По правилам, оно должно храниться в специальном сейфе.

Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял его на личный контроль.