Фото: worldfb.ru

Театрализованное представление "Ночной бал" в стиле XIX века пройдет на пешеходной улице Мало-Тобольской в историческом центре Барнаула 16 июня.

Как сообщают организаторы, в стилизованном мероприятии примут участие танцоры краевой столицы и других городов Сибири. Присоединиться к ним сможет любой желающий.

Гостей представления научат танцевальным движениям позапрошлого столетия. Также желающих научат играть в бальные игры и познакомят с историей улицы Мало-Тобольской. Бал под открытым небом пройдет с 21:00 до 02:00 часов.Телефон для справок: +7-913-216-00-12 (Ольга Диденко, руководитель студии старинного танца "Северная сторона").