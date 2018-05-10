Прощать нарушителей предложили при каждой инаугурации президента

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести новую традицию, согласно которой будет объявляться амнистия при назначении президента на новый срок, пишет "Коммерсант".

Свое предложение по амнистии Федотов собирается озвучить в пятницу, 11 мая, на заседании трех комиссий СПЧ. Он считает, что амнистия "может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии".

"Вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время моих многочисленных посещений СИЗО и колоний", — отметил глава СПЧ.

Административная амнистия, по подсчетам Федотова, должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулем) и "некоторые положения миграционного законодательства". По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает административную амнистию возможной: "Но надо смотреть составы, по которым СПЧ предлагает ее объявить".

К примеру, он находит "возможным подумать" о прощении проступков, связанных "с гражданством, миграцией". Амнистию же по ДТП он считает "не очень справедливой и опасной с точки зрения неравенства людей", поскольку в стране "много людей, которые достаточно быстро выплачивают штрафы", а некоторые, как получается, будут ждать списания штрафов.

Стоит отметить, что в истории новейшей России ни разу не объявлялась амнистия в связи с избранием президента, хотя такие инициативы неоднократно возникали.