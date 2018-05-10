Четверг, 10 Май, 17:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,01
€ 75,04
564797
15°
Обь
469см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Прощать нарушителей предложили при каждой инаугурации президента

, ИА "Амител"
В истории новейшей России ни разу не объявлялась амнистия в связи с избранием президента

Фото: 01.rodina.news

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил ввести новую традицию, согласно которой будет объявляться амнистия при назначении президента на новый срок, пишет "Коммерсант".

Свое предложение по амнистии Федотов собирается озвучить в пятницу, 11 мая, на заседании трех комиссий СПЧ. Он считает, что амнистия "может быть объявлена отдельно или как часть общеуголовной амнистии".

"Вопрос об амнистии по случаю избрания нового президента был одним из основных во время моих многочисленных посещений СИЗО и колоний", — отметил глава СПЧ.

Административная амнистия, по подсчетам Федотова, должна охватить тысячи нарушителей правил дорожного движения (исключая пьяных за рулем) и "некоторые положения миграционного законодательства". По его мнению, списание штрафов за нарушения ПДД не сильно обеднит государство, так как многие автолюбители их вообще не платят.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает административную амнистию возможной: "Но надо смотреть составы, по которым СПЧ предлагает ее объявить".

К примеру, он находит "возможным подумать" о прощении проступков, связанных "с гражданством, миграцией". Амнистию же по ДТП он считает "не очень справедливой и опасной с точки зрения неравенства людей", поскольку в стране "много людей, которые достаточно быстро выплачивают штрафы", а некоторые, как получается, будут ждать списания штрафов.

Стоит отметить, что в истории новейшей России ни разу не объявлялась амнистия в связи с избранием президента, хотя такие инициативы неоднократно возникали.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

10.05.2018 17:02
- гость -

дык че, перед выборами можно штрафы не платить?

0  0
10.05.2018 17:23
Гость

Перед инаугурацией количество преступлений возрастет. А что? Поймут и простят.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
17:23
Россиянка попросила суд привести ПДД в соответствие с Венской конвенцией 0
17:12
Названа дата "Последнего звонка" в школах Алтайского края в 2018 году 0
17:04
Какие управляющие компании стали худшими в Алтайском крае в начале 2018 г. 0
17:00
Первым делом самолеты: как барнаульский аэропорт поздравил жителей с 9 мая 0
16:48
Прощать нарушителей предложили при каждой инаугурации президента 2
16:32
Главный дорожник Алтайского края стал "Заслуженным строителем РФ" 0
16:24
Новый фильм Серебренникова "Лето" встретили овациями в Каннах 1
16:13
Барнаулец Алексей Смертин пошел на "понижение" в московском "Динамо" 0
16:02
Путин подписал указ о подготовке к 75-летию Великой Победы 6
15:49
Жительница Алтайского края хотела продать коз и лишилась 62 тыс. рублей 0
15:32
Пожар в многоквартирном доме в Бийске тушили девять человек 0
15:21
Двое молодых бийчан повалили полицейского на землю и начали его избивать 5
15:14
Ночной бал в стиле XIX века проведут на пешеходной улице Барнаула 16 июня 1
15:05
Россиянам могут разрешить выбирать депутатов Госдумы где угодно 2
14:50
Работающих пенсионеров в России станет еще больше 6
14:33
Четырехбалльное землетрясение произошло в Горном Алтае 10 мая 1
14:22
СМИ: стрелявший по сокурсникам новосибирский студент хотел мести 5
14:11
Стрельба в новосибирском колледже: что произошло и в чем причина трагедии 5
14:05
Эксперты: число бедных в России почти вдвое выше официального 50
13:58
Где появится 1000-й магазин "Мария-Ра" и когда ждать экспансии в Казахстан 1
13:41
Кабмин может дать деньги на завод по переработке мусора на Телецком озере 1
13:34
Пенсионер решил бороться с ямами на дорогах с помощью воткнутых в них кукол 2
13:21
Главный следователь Алтайского края вновь заработал более 3 млн рублей 2
13:14
Когда барнаульцы останутся без горячей воды 31
13:02
Медведев показал своих дедов-фронтовиков 0
12:51
"Не обязаны": БГЭС объяснила отказ предоставлять льготы многодетным семьям 38
12:43
Студент новосибирского колледжа открыл стрельбу по сокурсникам 5
12:32
Когда и где смотреть "Евровидение-2018" с участием Юлии Самойловой 3
12:24
Как "родился" крупнейший отель Барнаула и за что критикуют его архитектора 1
12:13
Суд: ребенок в Барнауле лишился ноги из-за некачественной медпомощи 0
12:04
Самойлова назвала Пугачеву крестной матерью 3
11:52
Полиция: День Победы в Алтайском крае прошел без эксцессов 1
11:40
Перепланировка квартиры: что можно делать собственникам, а что нельзя 4
11:31
Восьмилетний мальчик утонул в реке Бобровке под Барнаулом 2
11:26
Одинокие мужчины смотрят телевизор меньше, чем одинокие женщины 1
11:16
Отопительный сезон официально завершен в Барнауле 10
11:04
Новосибирские газелисты сделали из автомобилей надпись "С 9 мая!" 2
10:52
Ремонт нового моста в Барнауле и дорог на Алтае заказали на миллиард рублей 0
10:40
Главный алтайский справедливоросс объяснил позицию по кандидатуре Медведева 18
10:33
450 деревьев посадят в Барнауле вместо 300 аварийных 38
10:25
Названы самые продаваемые в России автомобили с "автоматом" 2
10:14
Всех желающих приглашают принять участие в акции "Лес Победы" 0
10:14
Сеть премиум-класса: "Ашан" перестанет быть магазином дешевых товаров 6
10:05
"Бессмертный полк" в Новосибирске собрал 250 тысяч человек 0
09:49
Три сотни байкеров проедут через весь Барнаул на открытии мотосезона 15
09:32
Сразу четыре светофора отключат в Барнауле 10 мая 3
09:23
Жарить шашлыки запретят на время чемпионата мира по футболу 21
09:12
Загоревшийся автомобиль в Бийске тушили восемь человек 0
09:01
Депутаты Госдумы предложили наказывать за привлечение подростков к митингам 30
08:51
Лукашенко запретил ветеранам умирать раньше него 0
08:45
Стало известно имя ветерана, которого оттеснила охрана Путина 7
08:37
Кто может рассчитывать на стипендию или оплату обучения от "Алтай-Кокса" 4
08:21
Костюм Железного человека украли в США 0
08:17
Желающих заниматься мусором в Заринске и пригороде не нашлось 0
08:06
Успей купить: в Барнауле стартовали продажи квартир в доме с детсадом 15
07:50
Дума народного гнева, книги и барнаульское духовенство: 10 мая в истории 0
07:34
Этот День Победы: большой фоторепортаж с 9 мая в Барнауле 0
07:19
Жители Алтайского края в 2018 году бросились брать кредиты на автомобили 5
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 14,9 млн руб. 2
06:48
Едим и молодеем: продукты, которые помогают не стареть 1
06:32
Мейн-куны – огромные кошки, в которых невозможно не влюбиться 19
06:17
Потепление начинается в Алтайском крае с 10 мая 0
06:01
Барнаульский салют в честь Дня Победы в фотографиях 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.