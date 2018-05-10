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Россиянка попросила суд привести ПДД в соответствие с Венской конвенцией

, ИА "Амител"
В МВД с такой позицией не согласились

Фото: fxmedia.s3.amazonaws.com

Жительница Воронежа Любовь Кобцева подала в Верховный суд РФ иск, в котором просит признать ПДД частично не соответствующими Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года, пишет "Коммерсант".

Поводом стал штраф, выписанный женщине, как она отмечает, из-за путаницы. Кобцева утверждает, что в действующих российских правилах нечетко определено понятие "перекресток".

По конвенции пересечения любых дорог являются перекрестком без оговорок. В отечественных же правилах это не распространяется на выезды с прилегающих территорий, что, по мнению женщины, создает путаницу в части действия различных знаков.

Поводом для обращения в ВС РФ стал штраф, выписанный Кобцевой в 2016 году за остановку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Она была уверена, что припарковалась за перекрестком, после которого все ограничения перестают действовать, но сотрудники ГИБДД настаивают как раз на том, что она перепутала пересечение дорог с выездом с прилегающей территории.

В МВД с такой позицией не согласились. Как отметил официальный представитель ведомства в ВС Гайк Марьян, противоречия нет.  Он подчеркнул, что ПДД дают понятное для граждан объяснение про зону действия знаков. Перекрестком, согласно правилам, является пересечение дорог, напоминает Марьян, а дорога — это "обустроенная или приспособленная и используемая для движения полоса земли либо поверхность искусственного сооружения".

Таким образом, как подчеркнул Марьян, если пересекаются две обустроенные дороги — с разметкой и знаками, это является полноценным перекрестком, после которого действие знака прерывается. Если же знаков и разметки нет, выезд ведет с прилегающей территории, двора или парковки и не предназначен для сквозного проезда, действие знака не прерывается. По словам Марьяна, соответствующий отзыв МВД уже направлен в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.05.2018 17:39
- гость -

Как выезжая со двора и поворачивая направо, например, водитель узнает что запрещается на этом участке дороги? Он что, экстрасенсом должен быть?

0  0
10.05.2018 17:55
- гость -

В России должен - ведь весь мир кроме нас живет неправильно!

0  0
10.05.2018 18:01
гость

10.05.2018 17:39
- гость -
Как выезжая со двора и поворачивая направо, например, водитель узнает что запрещается на этом участке дороги? Он что, экстрасенсом должен быть?

А как водитель в этот двор заехал, если он не предназначен для сквозного проезда? Сразу память отшибло, были знаки запрета или нет?

0  0
10.05.2018 18:16
Санёк

Гостю, а если сквозной проезд есть?!

0  0
10.05.2018 18:19
- гость -

Сразу память отшибло, были знаки запрета или нет?

А я все знаки должен запоминать, которые были на пути следования?Может я заехал , а выехал только на следующий день? Или такого не может быть?

0  0
10.05.2018 18:47
Вася барнаульский

Я раз заехал, а утром смотрю:где я? и кто я?.... А вы - "знаки запомнить должен!"

0  0
10.05.2018 19:05
- гость -


10.05.2018 18:01
гость

со встречного направления

0  0
10.05.2018 19:16
- гость -



А как водитель в этот двор заехал, если он не предназначен для сквозного проезда? Сразу память отшибло, были знаки запрета или нет?

Ну ты отжёг. Как правило, водитель, выезжая со двора, едет в обратном направлении и не знает какие знаки предшествуют выезду.

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