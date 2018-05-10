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Землетрясение интенсивностью в эпицентре 4,4 балла по шкале MSK 64 произошло утром 10 мая на юге Республики Алтай.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие было зафиксировано в 06:25 по местному времени.

Магнитуда сейсмического события определяется показателем 3,7.

Отметим, что землетрясение произошло в отдаленном районе республики, где подземные толчки фиксируются довольно часто.